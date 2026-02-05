KDI 신임 원장에 김세직 서울대 명예교수

이미지 확대 김세직 서울대 경제학부 명예교수

2026-02-05 23면

국책 연구기관 한국개발연구원(KDI) 새 원장에 김세직(66) 서울대 경제학부 명예교수가 선임됐다.KDI는 4일 국무총리 산하 경제·인문사회연구회가 이사회를 열고 김 교수를 제18대 KDI 원장으로 선임했다고 밝혔다. 김 신임 원장은 서울대 경제학과를 졸업하고 미국 시카고대에서 노벨경제학상 수상자(1995년)인 로버트 루카스 교수의 논문 지도로 경제학 박사 학위를 받았다. 과거 ‘5년마다 1%씩 하락하는 한국 경제의 성장률’을 경고하며 구조개혁을 주장해온 경제 정책 전문가다.국제통화기금(IMF) 선임 이코노미스트를 거쳐 서울대 경제학부에서 20여년 동안 거시경제학과 경제성장론, 한국경제론 등을 강의했다. 김 신임 원장의 임기는 오는 9일부터 2029년 2월 8일까지 3년이다. 8일 임기를 마치는 조동철 원장은 KDI 국제정책대학원 교수로 복귀한다.세종 박은서 기자