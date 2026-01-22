“한국도 블록체인 환경서 디지털자산 다뤄야”

이은진 리플 아태 세일즈 디렉터

“금융은 신뢰를 다루는 산업이지만, 그 신뢰를 지키는 방식은 지나치게 오래된 관행에 머물러 있습니다.”골드만삭스와 바클레이즈, ANZ은행 등 글로벌 금융기관에서 15년 넘게 일한 이은진 리플 아시아·태평양(APAC) 세일즈 디렉터는 21일 서울신문과의 대면 인터뷰에서 블록체인·디지털자산 산업으로 활동 무대를 옮긴 이유를 이렇게 설명했다. 그는 “디지털 시대에도 금융이 아날로그적으로 작동하는 구조에서 한계를 느꼈다”며 “신뢰를 기술로 보완할 필요가 있다고 판단했다”고 말했다.이 디렉터가 몸담고 있는 리플은 가상자산(암호화폐) XRP 관계사로 알려져 있지만, 실제로는 국경 간 결제와 자산 이전을 위한 디지털자산 금융 인프라 기업이다. 블록체인 기술을 활용해 결제 효율을 높이고, 자산 토큰화와 수탁(커스터디) 등으로 전통 금융과의 협업 영역을 넓혀왔다.리플에서 그는 금융기관을 대상으로 한 커스터디 사업을 맡고 있다. 커스터디는 디지털자산을 대신 보관·관리하는 서비스로, 기존 은행의 수탁 업무에 해당한다. 이 디렉터는 “중앙기관 없이 거래가 이뤄지는 블록체인 환경에서는 자산을 누가 책임지고 관리하느냐가 핵심”이라며 “은행 수준의 보안과 통제를 갖춘 커스터디가 이를 뒷받침하는 역할을 한다”고 말했다. 이어 “한국도 이 같은 변화 속에서 디지털자산을 금융 시스템 안에서 어떻게 다룰지에 대한 고민이 필요한 시점”이라고 덧붙였다.김예슬 기자