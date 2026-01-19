‘바둑은 내 운명’… 국내 첫 3대·모녀 프로기사 탄생

한국바둑고 1학년 악지우 초단

외조부·어머니 이어 프로 입단

이미지 확대 악지우 초단

2026-01-20 23면

“집안 내력이 있어서 재능은 조금 있는 것 같은데, 그보다는 바둑을 두는 자체가 너무 재밌고 신나요.”최근 프로바둑기사로 입문한 한국바둑고 1학년 악지우(17) 초단은 19일 서울신문과의 전화 인터뷰에서 “1차 목표를 이룬 만큼 한국여자바둑리그에서 좋은 성적을 올려 이름을 널리 알리고 싶다”고 포부를 밝혔다.그는 지난 15일 서울 한국기원에서 열린 제65회 여자입단대회 결정국을 통해 프로를 확정했다. 이로써 한국 바둑계는 사상 최초의 3대를 이은 프로기사, 최초의 모녀 프로기사의 탄생이라는 경사를 맞았다.2023년 작고한 권갑용 9단이 바로 악 초단의 외할아버지다. 권 9단은 이세돌 9단을 비롯해 최철한 9단, 강동윤 9단 등 세계 대회 우승자를 6명이나 배출한 한국 바둑계의 이름 높은 스승이다. 또 ‘한중 바둑 커플’ 권효진 8단과 웨량 6단이 그의 부모다. 어머니 권 8단은 여자바둑리그와 레전드리그 등에서 활약 중이고, 중국에서 바둑 도장을 운영하는 아버지 웨 6단은 2007년부터 한국기원 객원 기사로도 활동하고 있다.쟁쟁한 바둑 집안이라 4, 5세부터 영재 교육을 받았을 것 같은데 의외로 초등학교 입학 무렵에야 바둑돌을 잡았다. 집에선 어려서 소질을 보인 그림 공부를 시키고 싶어 했다. 하지만 바둑에 자꾸 눈이 갔다는 악 초단은 “일곱 살 때 1년 정도 떼를 쓴 끝에 바둑을 시작했다”며 “중학교 때 프로 입단이 목표였는데 1년 정도 늦었다. 간절했던 것만큼 더 열심히 노력하겠다”고 각오를 다졌다.자신처럼 바둑 집안 출신으로 프로에 뛰어든 지 15년이나 지났지만 국내 여자 랭킹 3위의 실력을 뽐내고 있는 김채영 9단이 롤모델이라고. 악 초단은 “김 사범님처럼 꾸준히 노력하고 오랜 시간이 흘러도 ‘롱런’하는 프로기사가 되고 싶다”고 힘주어 말했다.순천 최종필 기자