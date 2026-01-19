국제라이온스협회 354-D지구, 6층 컨벤션 회의장 개관…회원 교육, 연수, 회의 기능 강화

이미지 확대 19일 서울 서초구 효령로 라이온스회관 6층에 열린 ‘국제라이온스협회 354-D지구 회관 6층 컨벤션 개관 기념식’에서 김용철 총재가 인사말을 하고 있다.

이미지 확대 19일 서울 서초구 효령로 국제라이온스협회 354-D지구 6층에서 열린 ‘지구 컨벤션 개관 기념식’에서 참석자들이 테이프 커팅을 하고 있다. 사진 왼쪽 네번째부터 이관숙 감사, 오인교 국제재단이사, 김병덕 전 국제이사, 김 총재, 이금봉 제1부총재, 권성태 제2부총재, 이시영 감사.

이미지 확대 19일 서울 서초구 효령로 국제라이온스협회 354-D지구 6층에서 열린 ‘지구 컨벤션 개관 기념식’에서 참석자들이 축사를 들으며 환호하고 있다.

이미지 확대 19일 서울 서초구 효령로 국제라이온스협회 354-D지구 6층에서 열린 ‘지구 컨벤션 개관 기념식’에서 참석자들이 기념 케이크 커팅을 하고 있다. 사진 왼쪽부터 조남희 회장추진위원장, 이준우 분과위원장, 김중섭 운영위원장, 정성호 어린이재난안전교육원장, 박완수 총재특보, 김상영 재무총장, 김칠봉 사무총장, 이관숙 감사, 오인교 국제재단이사, 김병덕 전 국제이사, 김용철 총재, 이금봉 제1부총장, 권성태 제2부총장, 정진호 윤리위원회위원장, 이시영 감사, 강명영 연수원장, 이주섭 회관관리위원장, 민병창 지역부총재협의회장, 최상희 지대협의회장.

이미지 확대 19일 서울 서초구 효령로 국제라이온스협회 354-D지구 6층에서 열린 ‘지구 컨벤션 개관 기념식’에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국제라이온스협회 354-D지구(총재 김용철)는 19일 서울 서초구 효령로 라이온스회관 6층에 회원들의 교육, 연수, 회의 기능을 강화한 컨벤션 회의장을 개관했다고 밝혔다.이날 열린 개관 기념식에는 김용철 총재와 이금봉 제1부총재, 권성태 제2부총재, 오인교 국제재단이사, 김병덕 전 국제이사, 이시영 감사, 이관숙 감사, 김칠봉 사무총장, 김상영 재무총장, 장명숙 부총장, 박진영 부총장, 강성의 부총장 등 전·현직 임원과 회원 100여명이 참석해 개관을 축하했다.김 총재는 인사말을 통해 “어려운 여건 속에서도 많은 지구 회원들의 도움으로 오랜 숙원 사업이었던 컨벤션 회의장 대수선 공사를 완료해 개관식을 맞이하게 됐다”면서 “이번 컨벤션 대공사는 시설 개선을 넘어 지구의 안정적인 운영 기반을 확립하고, 교육, 연수, 회의 기능을 획기적으로 강화하기 위한 미래를 위한 중요한 발걸음”이라고 강조했다.이어 “컨벤션은 올해 총재 주제로 내건 ‘함께 합시다’의 실천을 위한 물리적 기반이자 상징적 공간”이라면서 “회원들의 지혜와 열정이 이곳에서 하나로 모이고, 소통과 화합을 통해 더 큰 봉사의 방향을 함께 만들어 갈 때 라이온스의 힘은 더욱 단단해질 것”이라고 덧붙였다.1982년 창립한 국제라이온스클럽 354-D지구는 198개 클럽에서 6000여명이 ‘함께 합시다’라는 김 총재의 슬로건 아래 지역 봉사 활동에 앞장서고 있다. D지구는 서울 강남 11개 자치구와 마포구·서대문구·은평구·용산구 등 서울 강북 4개 자치구에 있는 라이온스클럽을 관장한다.올해는 6층 컨벤션 회의장 대수선을 비롯해 헌혈 봉사, LCIF 기금 기부, 지역 내 장애인 봉사, 저소득 가정 아동·청소년 지원 등 헌혈, 복지, 교육 등 다양한 분야에서 지역사회와 이웃을 위한 봉사 활동을 활발히 전개하고 있다.조현석 기자