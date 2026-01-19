“피자 보내라” 대통령이 칭찬한 경찰 특별포상

공공기관 동해·독도 오표기 수정

이재명 대통령이 ‘피자라도 보내 주라’며 칭찬했던 경찰관이 올해 신설된 특별포상 수상자로 선정됐다.18일 경찰청에 따르면 지난 16일 개최된 제1회 포상금 심의위원회는 서울청 치안정보분석과의 허정훈 경감에게 200만원 포상을 결정했다.허 경감은 공공기관 1626개의 누리집을 전수 확인해 동해를 일본해로, 독도를 리앙쿠르 암초로 잘못 표기한 10개를 찾아 보고한 공로를 인정받았다.강훈식 대통령비서실장은 지난 2일 유튜브 방송에 출연해 이 같은 내용을 언급하며 이 대통령이 직접 칭찬했다고 밝혀 화제를 모았다.강 실장은 이 대통령이 “높은 사람이 낸 의견이 아닐 텐데, 담당 공무원의 아이디어일 것”이라며 “찾아서 포상이라도 좀 하라”고 지시했다고 밝혔다. 또 ‘포상은 절차와 기준이 있다’고 하자 “그러면 피자라도 보내 줘요, 대통령실에서”라고 언급했다고 전했다.경찰은 지난해 12월 탁월한 성과를 내는 공무원에게 파격 포상하라는 이 대통령의 지시에 따라 최근 ‘특별성과 포상금 제도’를 신설해 허 경감 등 31명을 선정했다. 캄보디아 ‘코리아 전담반’에서 50여일 동안 135명을 검거하고 4명을 구출한 경남청 소속 박동기 경정 등 7명에게도 포상금 2000만원이 수여된다.신융아 기자