이정권 DH글로벌 회장의 각별한 고향사랑

부안군 장학금 등 4000만원 기탁
전북대에 발전기금 10억 기부도
전북 부안 출신 중견 기업인 이정권 ㈜DH글로벌 회장의 고향 사랑이 화제다. 이 회장은 2016년부터 11년째 매년 장학금 기탁 등을 통해 고향 사랑을 실천하고 있다.
이 회장은 지난 8일 부안군청을 방문해 근농인재육성재단에 장학금 2026만원을 기탁하고, 고향사랑기부금 2000만원을 전달했다.
이 회장은 지역 인재 양성을 위해 매년 장학금을 쾌척한다. 2022년부터는 해당 연도에 1만원을 곱한 금액을 기탁하고 있다. DH글로벌이 근농인재육성재단에 맡긴 장학금 누적액은 총 1억 4094만원에 이른다.
특히, 이 회장은 지난해 말에는 전북대에 발전기금 10억원을 기부하고, 매년 1억원 규모의 장학금 지원도 약속했다.
이 회장은 고향사랑 기부에도 앞장서는 인물로 유명하다. 고향사랑 기부제 시행 첫 해인 2023년 ‘부안군 1호’로 500만원을 전달한 데 이어 해마다 기부를 이어오고 있다. 올해는 2000만원을 전달했다.
이 회장은 “학생들이 경제적 부담 없이 학업에 전념해 지역의 핵심 인재로 성장할 수 있도록 기부와 기탁을 이어오고 있다”며 “고향과 상생하는 기업이 되겠다”고 힘주어 말했다.
광주에 본사를 둔 DH글로벌은 삼성전자 비스포크 냉장고와 에어드레서 등을 생산하는 생활가전 주문자상표부착생산(OEM)과 제조자개발생산(ODM) 전문 중견기업이다.
전주 임송학 기자
2026-01-14 31면
