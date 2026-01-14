이정권 DH글로벌 회장의 각별한 고향사랑

부안군 장학금 등 4000만원 기탁

전북 부안 출신 중견 기업인 이정권 ㈜DH글로벌 회장의 고향 사랑이 화제다. 이 회장은 2016년부터 11년째 매년 장학금 기탁 등을 통해 고향 사랑을 실천하고 있다.이 회장은 지난 8일 부안군청을 방문해 근농인재육성재단에 장학금 2026만원을 기탁하고, 고향사랑기부금 2000만원을 전달했다.이 회장은 지역 인재 양성을 위해 매년 장학금을 쾌척한다. 2022년부터는 해당 연도에 1만원을 곱한 금액을 기탁하고 있다. DH글로벌이 근농인재육성재단에 맡긴 장학금 누적액은 총 1억 4094만원에 이른다.특히, 이 회장은 지난해 말에는 전북대에 발전기금 10억원을 기부하고, 매년 1억원 규모의 장학금 지원도 약속했다.이 회장은 고향사랑 기부에도 앞장서는 인물로 유명하다. 고향사랑 기부제 시행 첫 해인 2023년 ‘부안군 1호’로 500만원을 전달한 데 이어 해마다 기부를 이어오고 있다. 올해는 2000만원을 전달했다.이 회장은 “학생들이 경제적 부담 없이 학업에 전념해 지역의 핵심 인재로 성장할 수 있도록 기부와 기탁을 이어오고 있다”며 “고향과 상생하는 기업이 되겠다”고 힘주어 말했다.광주에 본사를 둔 DH글로벌은 삼성전자 비스포크 냉장고와 에어드레서 등을 생산하는 생활가전 주문자상표부착생산(OEM)과 제조자개발생산(ODM) 전문 중견기업이다.전주 임송학 기자