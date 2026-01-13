메뉴
코인원, 신임 COO에 ‘마케팅 전문가’ 김천석 영입

이승연 기자
이승연 기자
수정 2026-01-13 03:32
입력 2026-01-13 03:32

창업자 차명훈, 대표 이사직 복귀

이미지 확대
김천석 신임 최고운영책임자(COO). 코인원 제공
김천석 신임 최고운영책임자(COO).
코인원 제공


국내 가상자산 거래소 코인원이 전 의식주컴퍼니 부사장 출신 김천석 신임 최고운영책임자(COO)를 영입했다고 12일 밝혔다.

김 신임 COO는 국내외 주요 기업에서 기술과 사용자를 연결하는 성과를 낸 마케팅･세일즈 전문가다.

서울대학교 경제학부를 졸업한 뒤 SK텔레콤 마케팅 매니저로 경력을 시작했다. 이후 SK플래닛, 구글, 크리테오 등 글로벌 빅테크 기업을 거쳐, 2021년부터는 비대면 모바일 세탁 서비스 ‘런드리고’ 운영사 의식주컴퍼니의 COO와 최고비즈니스책임자(CBO·부사장)를 차례로 역임했다.

김 COO는 서비스 운영과 마케팅 전략, 조직 문화 등 코인원의 기업 운영 전반을 총괄할 예정이다.



한편 코인원은 창업자인 차명훈 전 대표가 4개월여 만에 대표 이사직에 복귀하면서, 이성현 대표와 함께 공동대표 체제로 전환을 추진하고 있다.

이승연 기자
2026-01-13 31면
