신협중앙회장에 고영철 광주문화신협 이사장 당선

이미지 확대 고영철 신협중앙회장

2026-01-08 31면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

신협중앙회는 제34대 신협중앙회장 선거에서 고영철(66) 광주문화신협 이사장이 당선됐다고 7일 밝혔다. 신임 회장은 올해 2월 말 임기가 만료되는 김윤식 현 회장에 이어 3월 1일부터 중앙회를 이끌며, 임기는 4년이다.고 당선인은 조선대학교 회계학과를 졸업하고 광주문화신협에서 실무책임자, 상임이사, 이사장을 거쳤다. 2022년부터는 신협중앙회 이사로 활동하며 중앙회 운영과 정책 결정 과정에 참여해 왔다.고 당선인은 재무구조가 취약한 조합 정상화를 최우선 과제로 제시했다. 경영정상화 지원자금 요건을 완화하고 상환준비금 잉여금 일부의 조합 출자 전환을 통한 자본 확충을 추진한다. 신규 대손충당금 부담 완화를 위한 ‘(가칭) 매칭 충당금 펀드’ 도입도 공약으로 내놨다.부실채권(NPL) 관리체계와 관련해서는 NPL 자회사를 자산관리회사(AMC) 성격으로 전환해 장기 관리 기능을 강화한다. 내부통제 강화를 위해 순회감독 활성화와 10개 신협 단위 그룹 관리 체계, 전담역 제도를 통한 상시 점검 체계 구축도 제시했다. 고 당선인은 “신협이 현장과 조합원 중심으로 신뢰를 회복하고 건전성과 성장 기반을 함께 다지겠다”고 했다.박소연 기자