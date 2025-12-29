50여년을 한옥 건축 한 길…김정락 대목장 별세

이미지 확대 김정락 대목장. 국가유산포털.

50여 년간 호남 지역의 한옥 건축을 주로 지어온 척당 김정락 대목장이 29일 오전 1시 10분께 전북 부안군 노인요양병원에서 별세했다. 90세. 대목장(大木匠)은 집 짓는 일부터 재목을 마름질하고 다듬는 공술(工術) 일체를 기법에 따라 발휘하는 목수를 말한다. 문짝이나 가구 등을 만드는 소목장과 구분해서 대목장이라고 한다.부안에서 태어난 고인은 서당에 다닐 때부터 도편수 김형오, 김영선, 국가무형유산 대목장 고택영 등을 사사했다. 전북 전주 한옥체험관 세화관, 김제 대성리 학성강당, 정읍 고부향교, 임실 필봉농악전수관, 전주 부채문화관, 부산 여산 송씨 세덕서원, 충남 거익선생 신도비각 등을 짓거나 수리했다.유족은 부인 강연순 씨와 사이에 2남 6녀(김춘화·계화·택호·명화·경화·순화·만숙·동석)와 사위 노환도·안병일·이광재·이준화·나재희(MBC 조명감독) 씨, 며느리 김미경·황희정 씨 등이 있다. 빈소는 부안 호남장례식장 1호실이며, 발인은 31일 오전 10시다. (063)581-1004.손원천 기자