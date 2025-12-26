‘돌부처’ 이창호 통산 최다승·신진서 농심배 5연패…한국기원 10대 뉴스

이미지 확대 이창호 9단이 1일 서울 성동구 한국기원 바둑TV 스튜디오에서 열린 2025 인크레디웨어 레전드리그 플레이오프(PO) 2차전에서 김수장 9단과 대국하고 있다.

한국기원 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이창호 통산 최다승 경신, 신진서 농심배 5연패 견인, 김은지 오청원배 우승. 한국기원이 올 한 해 바둑계에서 다양한 화제를 모은 10가지 소식을 올해 10대 뉴스로 꼽았다.26일 한국기원에 따르면, 이 9단은 지난 1일 프로 입단 39년 4개월 만에 통산 1969승을 수확해 스승 조훈현 9단이 보유했던 종전 최다승(1968승)을 넘어섰다. 이 9단은 “지금껏 많은 대국을 해왔지만, 이렇게 뜻깊은 기록을 세우게 돼 영광스럽다”며 “어렸을 때부터 지금까지 바둑을 둘 수 있다는 것만으로도 감사하고 행복하다”고 소감을 전했다.신진서 9단은 지난 2월 열린 제26회 농심신라면배 세계바둑최강전 최종국에서 중국 딩하오 9단을 꺾고 한국의 5연패를 이끌었다.김은지 9단은 지난 9일 열린 제8회 오청원배 세계여자바둑대회 결승 3번기 최종국(3국)에서 최정 9단을 꺾고 세계대회 첫 타이틀을 획득했다. 올 시즌 최정 9단과 한국 여자 랭킹 1·2위를 다투며 가파른 성장세를 보인 김은지는 입단 5년 만에 세계대회 챔피언에 올랐다.한국기원은 또 변상일 9단이 1월 열린 제29회 LG배 조선일보 기왕전에서 중국 커제 9단을 종합 전적 2-1로 꺾고 LG배 첫 우승을 거머쥔 일도 10대 뉴스로 꼽았다. 변 9단이 두 번째 메이저 세계타이틀을 획득했지만 커제의 ‘사석 규정’ 위반으로 초유의 반칙패와 기권패가 발생해 논란도 일었다.또 3대 리그(KB국민은행 바둑리그·NH농협은행 한국여자바둑리그·인크레디웨어 레전드리그)가 2025년 챔피언을 탄생시킨 일과 ‘우승상금 4억’ 신한은행 세계기선전 출범한 일도 10대 뉴스에 포함됐다.이밖에 한국 현대바둑은 80주년을 맞았고, LG배·삼성화재배·GS칼텍스배·프로여자국수전이 서른 돌은 맞았다. 한국기원은 또 정태순 한국기원 이사장 부임. 영화 ‘승부’ 개봉… 누적 관객 214만 명 달성 등도 10대 뉴스에 올렸다.김기중 기자