춘천서 마임·인형극·연극·고음악 즐겨요

‘축제모음.zip’ 내일까지 개최

인형극 ‘괴물신드롬’ 등 공연

이미지 확대 극단 깍두기의 음악극 ‘호랑이와 곶감’ 공연 모습.

춘천문화재단 제공

2025-12-26 32면

강원 춘천문화재단이 연말을 맞아 지역을 대표하는 4개 축제를 한데 모은 공연 프로그램을 선보인다.재단은 26일부터 27일까지 봄내극장에서 ‘춘천축제모음.zip’를 개최한다고 25일 밝혔다. 이번 행사는 춘천마임축제, 춘천인형극제, 춘천연극제, 춘천국제고음악제 운영진이 엄선한 작품으로 구성됐다.26일에는 극단 나무의 ‘괴물신드롬’과 극단 깍두기의 ‘호랑이와 곶감’이 무대에 오른다. ‘괴물신드롬’은 어린이가 처음 마주하는 두려움을 용기로 바꿔 가는 여정을 담 인형극이다. ‘호랑이와 곶감’은 대중에게 익숙한 옛이야기에 전통놀이와 공연예술을 결합한 음악극이다.27일에는 마임 공연인 장성실의 ‘한쪽 문이 닫힐 때’, 모션트라이브의 ‘흔적’, 가득컴퍼니의 ‘크리스마스의 도둑’, 김찬수마임컴퍼니의 ‘디 웨이’가 이어진다. 이날 춘천국제고음악제 예술감독인 강우성과 강원대 고악기 전공생들이 결성한 콜레기움 강원넨세, 트라베르소 듀오 강인봉·김정현, 소프라노 이은희, 바이올리니스트 이도영이 함께하는 음악회 ‘에센셜 바로크’도 열린다. 모든 공연의 입장료는 5000원.춘천 김정호 기자