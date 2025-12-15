대한매일상회 바로가기
메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

대한비나, 글로벌 공급망 거점으로 성장

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
이성진 기자
이성진 기자
수정 2025-12-14 23:51
입력 2025-12-14 23:51

대한전선 베트남 법인 설립 20주년

이미지 확대
송종민 대한전선 부회장이 지난 11일 베트남 동나이성 대한비나 공장에서 열린 대한비나 설립 20주년 기념식에서 발언하고 있다. 대한전선 제공
송종민 대한전선 부회장이 지난 11일 베트남 동나이성 대한비나 공장에서 열린 대한비나 설립 20주년 기념식에서 발언하고 있다.
대한전선 제공


대한전선이 지난 11일 베트남 생산법인 대한비나(TAIHAN CABLE VINA)의 설립 20주년 기념식을 개최했다고 14일 밝혔다.



기념식에는 대한전선의 송종민 부회장, 임익순 에너지부문장, 노재준 재무관리실장 등 임직원 300여명이 참석해 대한비나의 지난 20년 성과를 평가하고 회사의 비전·목표를 공유했다. 또 장기근속자 17명과 우수직원 4명을 시상했다. 송종민 부회장은 “대한비나는 안정적인 공급망 구축, 기술 고도화로 대한전선의 성장을 견인하는 핵심 축이 될 것”이라고 밝혔다. 대한비나는 2005년 설립 후 고압·중저압 전력케이블과 가공선 등을 생산하며 베트남 내 대표 케이블 기업으로 성장했다. 지난해 매출은 전년 대비 약 20% 증가한 1403억원이었다.

이성진 기자
2025-12-15 27면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
대한비나의 2023년 매출은 전년 대비 몇 % 증가했는가?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기