‘미국 정부 도청’에 괴로워한 존 레넌

50년 전 인터뷰 전체 내용 첫 공개

이미지 확대 세계적인 록 밴드 비틀스의 멤버였던 존 레넌(오른쪽)과 부인 오노 요코의 젊은 시절 모습. 레넌은 50년 만인 8일 공개된 생전 인터뷰에서 “리처드 닉슨 미국 정부가 나를 도청하고 있다”고 폭로했다.

AP 연합뉴스

2025-10-09 27면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

영국의 전설적인 록 밴드 비틀스의 멤버였던 존 레넌이 리처드 닉슨 미국 정부가 자신을 도청하고 있다고 폭로하는 내용이 담긴 50년 전 인터뷰가 공개됐다.8일 영국 일간 가디언에 따르면 이번에 공개된 인터뷰는 영국의 유명 라디오 방송 진행자인 니키 혼(74)이 레넌이 살았던 미국 뉴욕의 고급 아파트 ‘다코타 빌딩’에서 1975년 진행한 것이다. 인터뷰 내용 일부는 그해 캐피털 방송에서 공개됐지만 전체 내용이 알려진 것은 이번이 처음이다. 혼은 레넌의 생일(10월 9일)을 하루 앞둔 이날 미공개 인터뷰 내용을 공개했다. 인터뷰를 진행했던 혼은 “레넌과의 인터뷰는 ‘무거운 내용을 알리고 싶다’는 그의 요청으로 이뤄졌다”면서 “나를 위해 직접 쿠키를 구워 준 그의 친절을 잊을 수 없다”고 말했다.베트남전쟁 반대 운동을 벌였던 레넌은 당시 “도청되는 통화와 정상적인 통화의 차이를 아는데, 전화를 받을 때마다 소음이 너무 많다”며 도청당하는 괴로움을 털어놓았다. 레넌은 또 “미국 정부가 여러 방법으로 괴롭히고 있는데, 내가 문을 열고 나서면 맞은편 길가에 한 남성이 서 있다”면서 “차에 타면 그들 역시 차를 타고 쫓아오며 숨지도 않는다”고 말했다. 그는 도청 증거를 제시하지는 못했지만, 자신이 사는 다코타 빌딩 지하에서 수리 작업이 자주 있다고 밝혔다.1971년 아내 오노 요코와 함께 영국을 떠나 뉴욕으로 이주한 레넌은 활발한 평화운동을 벌이면서 닉슨 정부의 눈엣가시 같은 존재가 됐다. 미 중앙정보국(CIA)은 레넌을 미국에서 추방하기 위해 마약 혐의로 체포하려고 시도했던 것으로 알려졌다. 결국 레넌은 40세였던 1980년 다코타 빌딩 앞에서 마크 채프먼의 총격으로 사망할 때까지 미국 시민권을 받지 못했다.윤창수 전문기자