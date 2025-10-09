英 해리 왕자 아내에 “무례하다” 비난 쇄도

다이애나 사망 사고 현장 인근 가다

차 안에서 다리 뻗고 쉬는 영상 올려

이미지 확대 영국 해리 왕자의 아내 메건 마클.

AP 연합뉴스

2025-10-09 27면

영국 해리 왕자의 아내 메건 마클(44)이 프랑스 파리에서 리무진을 타고 이동하다 다리를 쭉 뻗고 휴식을 취하는 영상을 소셜미디어(SNS)에 올렸다가 거센 비난 여론에 직면했다. 영상을 촬영한 장소가 해리 왕자의 어머니인 다이애나 왕세자비 사망 사고 현장 인근인 것으로 알려지면서 무례한 행동이라는 지적이 나왔다.7일(현지시간) 영국 데일리메일 보도에 따르면 해당 영상은 마클이 ‘파리 패션위크’ 참석차 최근 파리를 방문해 촬영한 것으로 알려졌다. 마클은 이날 자신의 인스타그램에 퐁 알렉상드르 3세 다리와 앵발리드 다리를 지나며 리무진 안에서 차창 밖을 촬영한 영상을 올렸다. 이어 카메라를 자신 쪽으로 돌려 리무진 안에서 다리를 뻗고 편안히 쉬는 모습도 찍어 공유했다.그러나 해당 영상이 공개되자 곧바로 “무례하다”는 비판이 쏟아졌다. 영상이 촬영된 장소가 다이애나 왕세자비가 교통사고를 당한 알마 다리 터널 인근이라는 이유에서다. 다이애나는 1997년 8월 벤츠 차량을 타고 가던 중 파파라치를 피하려다 터널 내부 기둥과 충돌하는 사고로 사망했다. 당시 윌리엄 왕자는 15세, 해리 왕자는 12세였다. 이에 영국 네티즌들은 마클을 향해 “다이애나의 비극적 죽음을 떠올리게 하는 장소를 굳이 촬영하고 공유한 이유가 뭐냐”며 비난했다. 마클이 차량에서 찍은 영상은 이후 삭제됐다.왕실 전문가 리처드 피츠윌리엄스는 데일리메일과의 인터뷰에서 마클의 이번 행동에 대해 “완전히 당혹스럽고 무의미하며, 믿기 힘들 정도로 감정이 결여된 행동”이라고 지적했다. 그러면서 “어떤 보좌관도 이를 추천하지 않았을 것”이라며 “해리 왕자에게는 어머니의 죽음이 아직도 깊은 상처로 남아 있을 텐데, 이 행동은 그를 배려한 것이라 볼 수 없다”고 덧붙였다.윤창수 전문기자