피플 한국은행, 장정수 부총재보 선임 황비웅 기자 수정 2025-10-01 00:15 입력 2025-10-01 00:15 이미지 확대 장정수 신임 한국은행 부총재보 장정수(54) 한국은행 금융안정국장이 금융안정·결제 담당 부총재보로 30일 선임됐다. 서울 선덕고와 성균관대 경영학과를 졸업하고 1997년 한은에 입행해 금융시장국과 통화정책국 등에서 근무했다. 총재 정책보좌관과 비서실장 등을 지내기도 했다. 임기는 3년이다. 황비웅 기자 2025-10-01 27면