한국은행, 장정수 부총재보 선임

2025-10-01 27면

장정수(54) 한국은행 금융안정국장이 금융안정·결제 담당 부총재보로 30일 선임됐다. 서울 선덕고와 성균관대 경영학과를 졸업하고 1997년 한은에 입행해 금융시장국과 통화정책국 등에서 근무했다. 총재 정책보좌관과 비서실장 등을 지내기도 했다. 임기는 3년이다.황비웅 기자