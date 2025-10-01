누리호 4차, 새달 27일 새벽 하늘 문 연다

발사위, 0시 54분~1시 14분 예정

2009년 1차 이후 처음 새벽 발사

우주청 개청·민간 참여 첫 사업

이미지 확대 2023년 5월 국내 독자 기술로 개발된 한국형 발사체 누리호(KSLV-Ⅱ)의 3차 발사 당시 모습.

한국형 발사체 누리호가 2년 6개월의 공백을 깨고 오는 11월 27일 새벽 네 번째 하늘 문을 연다.우주항공청(청장 윤영빈)은 지난 26일 열린 ‘제1회 누리호 4차 발사 발사관리위원회’에서 준비 상황을 종합 검토하고, 29일 개최한 차세대 중형위성 3호의 선적전검토회의 결과를 반영해 발사 예정일을 11월 27일로, 발사 예정 시간은 0시 54분부터 1시 14분 사이로 결정했다고 30일 밝혔다.이번 발사위에서는 누리호 최종 조립 일정, 위성 일정, 나로우주센터 상황, 기상, 우주 환경, 우주물체 충돌 가능성 등 조건을 종합 검토해 발사 예정일을 결정했다. 정확한 발사 시각은 발사 예정일 하루 전인 11월 26일 발사관리위를 통해 최종 확정된다. 기상 상태 같은 돌발 변수로 인한 변경 가능성을 고려해 발사 예비일을 11월 28일~12월 4일까지로 설정했다.이번 새벽 발사는 2009년 8월 한국 최초 우주발사체인 나로호 1차 발사 이래 처음이다. 우주청은 주 탑재 위성인 차세대 중형위성 3호의 임무 수행 궤도인 고도 600㎞를 고려해 발사 예정 시간을 0시 54분~1시 14분 사이로 정했다고 설명했다.우주청은 나로우주센터 발사대 시스템 성능을 유지하기 위해 성능 확인 시험을 2회 실시했고, 이번 4차 발사가 새벽 시간에 이뤄지는 점을 고려해 야간 운용 훈련도 진행했다. 윤 청장은 “누리호 4차 발사는 우주청 개청 이후 첫 발사이자 체계종합기업(한국형 발사체 사업 협력 및 제작·발사 운용 총괄 민간기업)이 발사체 구성품 제작, 조립을 총괄 주관하고 발사 운용에 공동 참여함으로써 뉴스페이스 시대를 열고, 국내 민간 우주산업 생태계 육성의 첫 발사라는 점에서 의미가 크다”고 말했다.유용하 과학전문기자