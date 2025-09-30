대한매일상회 바로가기
美 톱스타 고메즈, 프로듀서와 결혼

윤창수 기자
윤창수 기자
수정 2025-09-30 01:04
입력 2025-09-30 01:04
이미지 확대
설리나 고메즈(왼쪽)와 베니 블랭코가 지난 27일(현지시간) 인스타그램에 공개한 결혼 사진. 고메즈 인스타그램 캡처
설리나 고메즈(왼쪽)와 베니 블랭코가 지난 27일(현지시간) 인스타그램에 공개한 결혼 사진.
고메즈 인스타그램 캡처


미국의 인기 가수이자 배우인 설리나 고메즈(33)가 ‘세임 올드 러브’ 등의 노래를 함께 만든 프로듀서 베니 블랭코(37)와 지난 27일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌타바버라에서 비공개 결혼식을 올렸다.

고메즈는 이날 자신의 인스타그램에 결혼식 장면을 찍은 사진과 영상을 올렸고 이들을 축하하는 ‘좋아요’ 응답은 2000만개 이상 달렸다. 블랭코도 소셜미디어(SNS)에 “나는 현실 속 디즈니 공주와 결혼했다”는 글을 남겼다. 고메즈가 18년 전 디즈니 채널 시트콤에 출연해 큰 인기를 얻은 것을 재치 있게 설명한 것이다.

두 사람은 2015~2023년 공동 작업을 통해 인기곡 ‘싱글 순’, ‘아이 캔트 겟 이너프’, ‘세임 올드 러브’ 등을 내놓았다. 이들은 2023년 처음 교제를 인정했고, 지난해 12월엔 고메즈가 인스타그램에 “영원은 지금부터 시작”이라는 글을 올리며 블랭코와의 약혼 사실을 알렸다.

결혼식에는 고메즈의 친구인 가수 테일러 스위프트를 비롯해 패리스 힐턴, 에드 시런, 스티브 마틴 등 170여명이 하객으로 참석했다. 스위프트는 고메즈가 약혼 사실을 알리자 신부가 입장하는 ‘버진 로드’에 꽃을 뿌리는 역할을 맡겠다고 나선 것으로 알려졌다.

윤창수 전문기자
2025-09-30 32면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
