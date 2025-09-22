“민주당 동료? 연 끊어도 돼”… 해리스 ‘뒤끝 폭로’

美 대선 회고록 ‘107일’ 출간 논란

이미지 확대 지난 1월 9일 카멀라 해리스 당시 미국 부통령이 워싱턴DC 백악관 루스벨트룸에서 로스앤젤레스 산불과 관련해 조 바이든 대통령이 발언하는 모습을 바라보고 있다.

워싱턴DC AFP 연합뉴스

이미지 확대 해리스 전 부통령의 신간 ‘107일’.

로이터 연합뉴스

2025-09-22

지난해 미국 대선에서 조 바이든 전 대통령 대신 민주당 후보로 나섰다가 도널드 트럼프 미 대통령에게 패한 카멀라 해리스 전 부통령이 곧 출간될 회고록에서 바이든 전 대통령을 비롯한 당내 인사들을 작심 비판해 큰 논란이 일고 있다. 그의 ‘뒤끝 폭로’ 대상엔 부통령 후보로 ‘러닝메이트’였던 팀 월즈 미네소타 주지사를 비롯해 개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사, 조시 셔피로 펜실베이니아 주지사 등 대권 잠룡이 다수 포함돼 당내 반발이 커지는 모습이다.파이낸셜타임스(FT)는 지난 19일(현지시간) 이달 말 발간되는 해리스 전 부통령의 신간 ‘107일’을 둘러싼 민주당 내부 반발이 거세다고 보도했다. ‘107일’은 해리스의 지난해 선거운동 기간을 의미한다.FT는 해리스가 회고록에 “민주당 동료들과 연을 끊어 버려도 상관없다”며 “그들은 나를 인정사정 봐주지 않고 공격했다”는 내용을 적었다고 전했다. 우선 해리스는 트럼프 대통령과의 TV 토론 몇 시간 전 바이든 전 대통령에게서 “도저히 왜 전화했는지 알 수 없는 전화가 걸려 왔다”고 썼다. 바이든은 “내 동생이 필라델피아의 파워 브로커들이 해리스에 대해 험담하고 다닌다는 말을 들었다”, “마지막 토론에서 몸이 좋지 않았다”는 등의 장황한 주장을 했는데, 해리스는 “내 주의를 흐트러뜨린 일”이라면서 “도대체 왜 하필 그때 전화해 자기 얘기만 늘어놓았는지 도저히 알 수 없었다”며 불쾌감을 드러냈다.해리스는 러닝메이트 검토 과정에 피트 부티지지 전 교통부 장관을 배제한 이유에 대해선 “그가 동성애자이기 때문”이라고 밝혔다. 해리스는 “그는 만약 내가 이성애자 백인 남자였다면 이상적인 파트너였을 것”이라면서도 “내가 여자, 흑인 여자, 유대인 남자와 결혼한 흑인 여자인 상황에서 또 다른 소수자인 부티지지를 선택하는 것은 위험이 너무 컸다”고 썼다. 그는 또 최근 민주당 내 지지세가 높아진 뉴섬 주지사에 대해서도 바이든 불출마 선언 직후 전화를 걸었으나 “등산 중. 콜백하겠다”는 문자만 남기고 끝내 답이 없었다고 직격했다.해리스는 러닝메이트 후보군이었던 셔피로 주지사에 대해서는 “차분하고 세련됐으며 호감형이지만 부통령 역할에 비현실적인 기대를 품고 있었다”면서 “2인자로서 만족하지 못할 것 같다는 불편한 걱정이 들었다”고 지적했다. 심지어 러닝메이트였던 월즈 주지사에 대해서도 “공화당 부통령 후보 JD 밴스와의 TV 토론에서 월즈가 밴스의 변신 술책에 말려들었다”고 혹평했다. 해리스는 부통령 후보 TV 토론을 보면서 “당신은 러닝메이트(해리스)를 공격하는 사람(밴스)과 친구가 되려고 여기 있는 게 아니잖아”라고 화면에 대고 얘기했다며 월즈가 자신을 충분히 방어해 주지 않았다고 회고했다.최영권 기자