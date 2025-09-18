하늘의 별이 된 레드퍼드 ‘애도의 물결’

힐러리 “미국의 전설적 아이콘”

스코세이지 감독 “독보적 예술가”

스트리프 “사랑스런 친구” 추모

이미지 확대 1986년 개봉한 영화 ‘아웃 오브 아프리카’에서 여주인공 메릴 스트리프의 머리를 감겨 주는 연기를 하는 로버트 레드퍼드.

유튜브 캡처

2025-09-18 28면

89세의 나이로 자신이 만든 ‘선댄스 영화제’가 열리는 미국 유타주의 대자연 속에서 잠든 로버트 레드퍼드의 별세에 애도의 물결이 이어지고 있다. 영화배우이자 감독, 환경운동가로 할리우드만이 아니라 세상에 큰 발자취를 남긴 레드퍼드의 죽음에 동료 배우뿐 아니라 정계에서도 추모의 뜻을 표했다.힐러리 클린턴 전 국무장관은 16일(현지시간) “그는 진정한 미국의 아이콘이며 배우이자 감독으로서 전설적인 경력을 남겼을 뿐 아니라 환경 보호와 같은 진보적 가치를 옹호했다”면서 존경을 나타냈다.리처드 닉슨 전 대통령의 도청 스캔들 ‘워터게이트’ 사건을 다룬 영화 ‘모두가 대통령의 사람들’에서 레드퍼드가 연기했던 실제 인물인 저널리스트 밥 우드워드는 “우리나라 역사상 가장 위대한 이야기꾼 중 한 명으로 기억될 것”이라며 고인을 추모했다.그와 함께 연기했거나 그가 연출한 작품에 참여했던 배우들은 한결같이 레드퍼드가 독립 영화인들을 위한 축제인 선댄스 영화제를 설립한 사실을 기렸다. 레드퍼드가 감독을 맡았던 영화 ‘호스 위스퍼러’에 13세의 나이로 출연했던 스칼릿 조핸슨은 “밥(레드퍼드)은 인내심이 많고 따뜻하며 친절했다”고 돌아봤다. 조핸슨 역시 배우에서 연출자로 끊임없이 도전했던 레드퍼드로부터 영감을 받아 첫 연출작 ‘엘리노어 더 그레이트’의 개봉을 앞두고 있다.명장 마틴 스코세이지 감독은 “밥은 카메라 앞은 물론 뒤에서도 독보적인 예술가였다”면서 “선댄스 영화제를 통해 미국 영화계에 대체할 수 없는 힘을 선사했다”고 칭송했다. 영화 ‘아웃 오브 아프리카’와 ‘로스트 라이언즈’에서 레드퍼드와 호흡을 맞췄던 메릴 스트리프는 “사자들 중 하나가 떠났다”며 “내 사랑스러운 친구의 명복을 빈다”고 추모했다.윤창수 전문기자