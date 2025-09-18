머스크 성전환 딸, 뉴욕 런웨이 데뷔

트랜스젠더·동성애 다룬 무대에

“트럼프 겨냥 정치 메시지” 평가

이미지 확대 지난 15일(현지시간) 미국 뉴욕 패션위크 행사 중 하나인 크리스 하바나 쇼 런웨이에 선 비비언 제나 윌슨.

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)와 절연한 트랜스젠더 딸 비비언 제나 윌슨(21)이 미국 뉴욕에서 열린 패션위크에서 런웨이 모델로 데뷔했다. 미 언론들은 윌슨이 참여한 패션쇼들이 다양성의 가치나 도널드 트럼프 미국 대통령에 대한 비판 메시지 등을 담았다며 그가 ‘정치적 상징’으로서의 역할을 했다고 평가했다.16일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)에 따르면 윌슨은 뉴욕패션위크 기간인 지난 12~15일 4곳의 패션쇼 런웨이에 섰다. 윌슨의 첫 무대는 지난 12일 액세서리 디자이너 알렉시스 비타르의 쇼 ‘미스 USA 1991’이었다. 트랜스젠더 여성들이 공화당 지지세가 강한 주 대표로 무대에 섰고 윌슨은 ‘미스 사우스캐롤라이나’ 역할을 맡았다. WP는 트럼프 대통령이 과거 ‘미스 USA 선발대회’ 운영권을 소유했던 점을 언급하며 “이 쇼는 트럼프를 겨냥한 풍자”라고 평가했다.그는 13일엔 동성애를 다룬 연극에서 명칭을 따온 ‘미국에 있는 천사들’ 무대에도 올랐다. 윌슨은 NBC와의 인터뷰에서 “쇼 자체가 정치적인 메시지를 담고 있을 때 정말 좋다. 그건 정말 강력한 선언이라고 생각한다”며 모델 데뷔 소감을 말했다. 윌슨은 머스크가 2000년 결혼했다가 2008년 이혼한 전처 저스틴 머스크와의 사이에 둔 자녀 중 하나다. 2022년 남성에서 여성으로 성을 바꿨고, 아버지와의 불화를 이유로 개명했다.이재연 기자