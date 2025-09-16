“한국인이 최고라는 것, 전 세계가 이제야 알아봐”

‘트론:아레스’ 홍보차 온 그레타 리

이미지 확대 그레타 리가 15일 서울 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 ‘트론: 아레스’ 기자간담회에서 인사말을 하고 있다.

연합뉴스

2025-09-16 31면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“사실 한국인들은 우리가 최고라는 것을 오래전부터 알았잖아요. 전 세계가 이제야 정신을 차리고 알아보는 것 같습니다.”최근 할리우드에서 주목받는 한국계 미국인 배우 중 한 명인 그레타 리(43)가 한국 문화에 대한 애정과 자부심을 드러냈다. 15일 서울 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 ‘트론: 아레스’ 기자간담회에 참석한 그는 “오랜 시간 연기했지만 할리우드 블록버스터의 홍보를 위해 한국에 올 것이라고는 상상해 본 적이 없었다. 저에게는 너무나 큰 의미”라며 첫 내한 소감을 밝혔다.그는 20여년간 브로드웨이와 TV 시리즈, 영화 등을 오가며 활약했고 지난해 ‘더 모닝쇼’로 프라임타임 에미상 여우조연상 후보에 호명되며 입지를 다졌다. 같은 해 영화 ‘패스트 라이브즈’로 골든글로브, 크리틱스 초이스 등 주요 시상식에서 여우주연상 후보에 오르기도 했다. 다음달 8일 개봉하는 ‘트론: 아레스’는 고도 인공지능(AI) 병기 아레스가 인간의 통제에서 벗어나려고 하면서 벌어지는 위기를 그린 작품으로, 그는 핵심 기술을 개발하는 프로그래머 이브 킴 역할을 맡았다. 한국계 배우로는 최초로 할리우드 대작의 주연을 맡은 리는 “믿어지지 않을 정도로 영광스럽다”면서 “내면을 들여다보는 정적인 ‘패스트 라이브즈’를 한 뒤 ‘트론’처럼 몸을 많이 쓰는 영화에 함께할 수 있어 기뻤다”고 말했다.작품마다 인물 자체에 몰입해 설득력 있는 캐릭터를 묘사하려고 노력한다는 그는 K콘텐츠에 대한 애정을 숨기지 않았다. “한국의 문화나 예술, 패션, 영화 등이 사랑받을 때 제가 확신했던 것들이 인정받는 느낌입니다. 단지 이제 시작에 불과하고 얼마나 세상이 더 대단한 것들을 알아볼지 기대됩니다.”이은주 기자