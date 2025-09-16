12월 복귀전 앞두고 英 전설적 복서 해턴 사망

이미지 확대 리키 해턴.

지난 7월 복귀를 선언하고 오는 12월 경기를 치를 예정이었던 영국의 전설적 프로 복서 리키 해턴이 14일(현지시간) 영국 그레이터맨체스터주 테임사이드 지역에 있는 자택에서 숨진 채 발견됐다. 46세.현지 경찰은 이날 “오전 6시 45분쯤 테임사이드 자택에서 숨진 해턴을 발견했다. 타살 혐의점은 없었다”고 밝혔다.해턴의 사망은 그가 13년 만의 복싱 무대 복귀를 앞두고 벌어진 일이어서 복싱 팬들을 충격에 빠뜨렸다. 그는 오는 12월 2일 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 UAE 출신 이사 알 다(46)와 경기를 치를 예정이었다.해턴은 저돌적인 복싱 스타일로 21세기 첫 10년 동안 가장 인기 있는 복서 중 한 명으로 통했다. 그는 2005년 코스티야 추, 2007년 호세 루이스 카스티요를 꺾으며 웰터급과 라이트웰터급 두 체급 세계 챔피언에 올랐다. 2007년 미국 라스베이거스의 MG M 그랜드 호텔에서 그가 플로이드 메이웨더 주니어에게 첫 패배를 당하기 전까지 그의 전적은 43승 무패였다. 해턴의 프로 통산 전적은 48전 45승(32KO) 3패로, ‘히트맨’ 이라는 별명으로 불렸다.최영권 기자