문재인 前대통령 부부 ‘잭슨 폴록’ 작품 감상

서미애 기자
서미애 기자
수정 2025-09-15 00:58
입력 2025-09-15 00:58

ACC 기획전 ‘뉴욕의 거장들’ 관람

문재인 전 대통령과 김정숙 여사가 지난 12일 오후 광주 동구 국립아시아문화전당(ACC)에서 열린 국제 기획전 '뉴욕의 거장들' 전시장을 찾아 작품을 감상하고 있다. 국립아시아문화전당 제공
문재인 전 대통령과 김정숙 여사가 지난 12일 오후 광주 동구 국립아시아문화전당(ACC)에서 열린 국제 기획전 ‘뉴욕의 거장들’ 전시장을 찾아 작품을 감상하고 있다.
국립아시아문화전당 제공


문재인 전 대통령과 부인 김정숙 여사가 지난 12일 광주 동구 국립아시아문화전당(ACC)을 찾아 ‘뉴욕의 거장들’ 전시를 관람했다. ACC 개관 10주년을 맞아 열린 이번 국제 기획전은 잭슨 폴록과 마크 로스코 등 추상표현주의 거장들을 중심으로 현대미술의 흐름을 보여 준다.

이날 문 전 대통령은 폴록의 대형 캔버스 앞에서 한동안 걸음을 멈췄다. 화면 가득 흩뿌려진 선과 색채, 폴록 특유의 ‘드리핑 기법’이 빚어낸 역동성을 유심히 살폈다. 김 여사도 로스코와 프랭크 스텔라 등 20세기 거장들의 작품을 꼼꼼히 감상하며 전시 관계자와 이야기를 나눴다. 색과 형태가 주는 울림에 고개를 끄덕이며 작품을 음미하는 모습이 눈길을 끌었다.

두 사람은 이어 ‘봄의 선언’ 전시와 일본 출신 미디어아티스트 료지 이케다의 특별전도 관람했다. 계절의 생명력과 회복을 주제로 한 설치·영상 작품, 데이터와 음향·빛을 결합한 실험적 작업에 깊은 관심을 보였다. 관람을 마친 뒤에는 시민들과 함께 기념 촬영도 진행했다.

ACC 관계자는 “문 전 대통령 부부가 작품마다 발걸음을 멈추고 질문을 이어 가며 시민들과 전시를 함께 즐겼다”고 전했다.

광주 서미애 기자
2025-09-15 27면
닫기