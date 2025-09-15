대한매일상회 바로가기
서울시·하나증권 ‘청년금융교육’ 협약

안석 기자
안석 기자
수정 2025-09-15 00:58
입력 2025-09-15 00:58
서울시는 지난 12일 하나증권과 청년을 대상으로 한 금융교육 및 상담 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 14일 밝혔다. 이번 협약은 대학생 등 청년층이 올바른 금융 지식을 습득하고 실질적인 재무 역량을 강화할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.
thumbnail - 배너

협약에 따라 시는 청년 금융교육 프로그램인 ‘서울 영테크’ 커리큘럼과 강사를 지원하고 하나증권은 청년 대상 금융·투자 교육에 필요한 인적·물적 역량을 지원한다.﻿

안석 기자
2025-09-15 27면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
