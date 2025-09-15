피플 서울시·하나증권 ‘청년금융교육’ 협약 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/peoples/2025/09/15/20250915027003 URL 복사 댓글 0 안석 기자 수정 2025-09-15 00:58 입력 2025-09-15 00:58 서울시는 지난 12일 하나증권과 청년을 대상으로 한 금융교육 및 상담 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 14일 밝혔다. 이번 협약은 대학생 등 청년층이 올바른 금융 지식을 습득하고 실질적인 재무 역량을 강화할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다. 협약에 따라 시는 청년 금융교육 프로그램인 ‘서울 영테크’ 커리큘럼과 강사를 지원하고 하나증권은 청년 대상 금융·투자 교육에 필요한 인적·물적 역량을 지원한다. 안석 기자 2025-09-15 27면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지