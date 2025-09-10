BTS ‘다이너마이트’ 넘은 케데헌 OST ‘골든’

빌보드 ‘핫 100’ 4주 연속 1위 차지

다른 3곡도 함께 10위 안에 올라

차트 67년 사상 처음 4곡 톱10에

2025-09-10 27면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)의 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든’이 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에서 통산 4주 1위를 기록했다.빌보드는 9일(한국시간) 차트 예고 기사에서 ‘골든’이 알렉스 워런의 ‘오디너리’와 사브리나 카펜터의 신곡 ‘티어스’를 제치고 정상을 지켰다고 밝혔다.‘골든’은 핫 100에 81위로 처음 진입해 이번 주까지 23위·6위·4위·2위·2위·1위·2위·1위·1위·1위를 기록하며 11주 연속 차트에 머물렀다. 또 핫 100에서 비연속 4주 1위를 차지하면서 2020년 방탄소년단(BTS)의 ‘다이너마이트’가 기록한 3주 1위 기록을 앞질렀다. ‘골든’보다 핫 100에서 장기간 1위를 차지한 K팝은 BTS의 ‘버터’(10주)뿐이다.케데헌 OST는 ‘골든’ 외에 ‘유어 아이돌’ 4위, ‘소다 팝’ 5위, ‘하우 이츠 던’ 9위 등 모두 4곡을 핫 100 톱10에 올려 놓았다. 빌보드는 “케데헌은 차트 67년 사상 처음으로 핫 100 톱10에 4곡을 동시에 진입시킨 사운드트랙”이라고 전했다.이은주 기자