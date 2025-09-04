문체부, 영화 ‘6000원 할인권’ 188만장 또 푼다

미사용분… 8일부터 결제 선착순

2025-09-04

문화체육관광부와 영화진흥위원회는 오는 8일 오전 10시부터 영화 관람료 6000원 할인권 188만장을 추가로 배포한다고 3일 밝혔다.이는 지난 7월 배포한 할인권 450만장 중 사용 기한인 지난 2일까지 사용하지 않은 잔여분을 재배포하는 것이다. 할인권은 8일 오전 10시부터 멀티플렉스 영화상영관인 CGV, 롯데시네마, 메가박스, 씨네큐 등의 인터넷 홈페이지와 앱에서 발급받을 수 있다. 독립·예술영화전용관, 작은영화관, 실버영화관 등에서도 할인권을 제공할 예정이다.이번 추가 배포에서는 사용률을 높이기 위해 선착순 사용 방식(결제 시점 기준)으로 변경된다. 영화관별로 온라인 회원 쿠폰함에 1인 2매씩 할인권이 자동 지급되며 결제 시 사용하면 된다. 각 영화관이 보유한 수량이 소진되면 할인은 종료되고, 회원 쿠폰함의 미사용 할인권도 자동 소멸한다.문체부와 영진위는 인터넷 홈페이지와 앱 이용이 익숙하지 않은 국민에게 예매 방법을 안내하는 종합 안내 창구(070-4027-0279)도 운영한다. 문체부 관계자는 “1차 배포 기간인 7월 25일부터 9월 2일까지 영화관을 찾은 관객 수는 일평균 약 43만 5000명으로 올해 1월 1일~7월 24일 대비 약 1.8배 증가하는 등 할인권이 영화에 대한 국민의 관심을 높이는 데 기여했다”고 평가했다.이은주 기자