금산 보석사 ‘신중도’ 독일서 돌아왔다

경매 낙찰받아 마곡사에 보관

약효스님 1886년에 그린 작품

‘불법 수호하는 신’ 표현한 불화

이미지 확대 충남 금산 보석사 신중도.

조계종 제공.

2025-09-03 27면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국외로 유출됐던 충남 금산군 보석사의 불화 ‘신중도’가 환수됐다. 대한불교조계종과 조계종 제6교구 본사인 충남 공주 마곡사는 “보석사 신중도를 지난 6월 독일 경매에서 낙찰받아 되찾았다”고 2일 밝혔다.신중도는 마곡사 화승인 약효(?~1928) 스님이 1886년 그린 것으로 그의 초기 화풍을 살펴볼 수 있는 작품이다. 조계종은 국외소재문화유산재단에서 제공받은 경매 모니터링 자료를 통해 신중도가 독일 경매에 출품된 것을 파악하고, 이 불화가 봉안돼 있던 보석사의 본사인 마곡사와 협의해 경매에 참여했다.낙찰받은 신중도는 지난달 21일 국내에 반입돼 마곡사 성보박물관에 보관 중이다. 신중도 유출 경위는 확인되지 않았다. 신중도는 불법을 수호하는 여러 신을 그린 불교 회화다. 화면 상단에 제석천과 범천, 중앙에는 깃털로 장식된 투구를 쓴 위태천이 표현돼 있다. 붉은 색조를 바탕으로 푸른색과 녹색이 강렬한 대비를 이룬 것이 특징이다.약효 스님은 100점이 넘는 불화를 남긴 19세기의 대표적인 불모(佛母·불상을 그리는 사람)다. 이번 환수로 마곡사의 약효 스님 불화는 18점으로 늘었다.손원천 선임기자