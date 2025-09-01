1만 4000㎞ 노 저어 140일… 태평양 최단 시간 횡단 성공

스코틀랜드 출신 맥클린 3형제

태평양 최단 시간 횡단에 성공한 제이미(왼쪽부터)·이완·라클란 맥클린 3형제가 30일(현지시간) 호주 북부 도시 케언스에 도착한 뒤 기뻐하고 있다.

스코틀랜드 출신 3형제가 중간 기착 없이 140일 동안 쉬지 않고 노를 저어 태평양 최단 시간 횡단에 성공했다고 영국 BBC가 30일(현지시간) 보도했다.이완·제이미·라클란 맥클린 형제는 지난 4월 12일 페루 리마에서 출발해 호주 북부 케언스까지 1만 4000㎞가 넘는 태평양 망망대해를 아무 동력도 없이 손으로 노를 저어 건넜다.3형제가 이날 케언스에 도착하면서 백파이프 연주와 함께 조명탄을 터트리자 어머니 실라와 지인 등 50명이 넘는 사람들이 뜨거운 환호를 보냈다. 항해에 나선 지 139일 5시간 52분 만이었다.영국 BBC는 “2014년 러시아의 표도르 코뉴호프가 혼자서 노를 저어 세운 종전 기록인 162일을 제치고 무기항·무지원으로 태평양 횡단 최단 시간 세계 신기록을 세웠다”고 보도했다.33세인 맏형 이완은 도착 직전 보트에서 올린 영상에서 “피자와 맥주 있나요”라며 오랜 항해 끝에 얻은 해방감을 유쾌하게 표현했다. 그는 “4월 12일부터 우리 삶은 이 배 위였다”며 “끊임없는 노 젓기, 좁은 선실에서의 쪽잠 그리고 청소하고, 먹고, 망가진 것들을 고치는 것이 일상이었다”고 전했다. 그들은 장기간의 항해를 위해 600㎏의 냉동식품과 가공식품, 비상용 낚싯대를 준비한 것으로 알려졌다.3형제는 이번 항해를 통해 164만 달러(약 22억 8000만원)가량을 모금했다. 이 돈은 형제들이 설립한 자선단체 맥클린 재단을 통해 아프리카 마다가스카르 주민 4만명에게 깨끗한 식수를 제공하는 프로젝트에 사용될 예정이다.유명 연예인들도 이들의 뜻깊은 도전에 찬사를 보냈다. 영화배우 이완 맥그리거와 마크 월버그, 록밴드 레드 핫 칠리 페퍼스의 멤버 플리와 같은 유명 인사들이 이들의 항해를 응원했다.이재연 기자