비만치료제로 14㎏ 감량한 윌리엄스… “약물 사용 수치심 낙인 없애고 싶다”

“체중과 싸웠지만 결국 극복 못해”

‘홍보대사 약물’ 복용 공개에 논란



샤라포바, 명예의전당 이름 올려

이미지 확대 윌리엄스, “샤라포바는 영원한 친구” ‘테니스 여제’ 세리나 윌리엄스(왼쪽)가 24일(한국시간) 미국 로드아일랜드주 뉴포트 국제 테니스 명예의 전당에서 열린 현역 시절 라이벌 마리야 샤라포바의 헌액 행사에 참석해 함께 이야기를 나누며 활짝 웃고 있다.

뉴포트 로이터 연합뉴스

2025-08-25 27면

세계 여자 테니스를 평정했던 세리나 윌리엄스(44·미국)가 비만치료제를 이용해 14㎏을 감량했다고 밝혔다.윌리엄스는 최근 미국 NBC ‘투데이 쇼’에 출연해 출산 후 체중 감량에 어려움을 겪었으며 주변의 권유로 1년 전부터 ‘글루카곤 유사 펩타이드’(GLP)-1 계열 약물을 복용했다고 공개했다. 윌리엄스는 구체적인 제품 이름을 밝히진 않았다. GLP-1 계열 비만치료제로 가장 널리 알려진 제품으로는 위고비가 있다.여자 테니스 메이저 대회에서 23차례나 우승했던 윌리엄스는 “(2017년 첫 임신과 출산 이후) 체중을 상대 선수로 여기며 싸웠다. 하지만 하루 5시간 훈련과 달리기·걷기·자전거·계단 오르기를 병행해도 극복하지 못했다. 결국 다른 방법을 시도할 수밖에 없었다”고 토로했다. 그러면서 “지난 8개월간 약 31파운드(약 14kg)를 감량했다”며 “약물 복용은 결코 쉬운 길이 아니었고 단순한 지름길도 아니었다”고 덧붙였다. 윌리엄스는 “수많은 여성이 약물 사용을 부끄럽게 여기는데 그런 낙인을 없애고 싶다”고 강조하기도 했다.다만 윌리엄스가 GLP-1 약물 브랜드를 판매하는 미국 기업 ‘로’(Ro)의 홍보대사로 활동을 시작했고 남편인 소셜미디어 레딧 공동창업자 알렉시스 오해니언 역시 이 회사에 투자한 사실이 알려지면서 그가 비만치료제 복용 사실을 공개한 의도에 대해 의문을 제기하는 목소리도 나오고 있다.한편 윌리엄스는 24일(한국시간) 미국 로드아일랜드주 뉴포트 국제 테니스 명예의 전당에서 열린 현역 시절 라이벌 마리야 샤라포바(38·러시아)의 헌액 행사에 참석해 축하 인사를 건넸다. 윌리엄스는 샤라포바를 “경쟁자이자 팬이었고 영원한 친구”라고 소개하며 “내가 현역 시절 더욱더 최선을 다하게 만드는 선수가 몇 명 있었는데 샤라포바가 그중 하나였다”고 추억했다.윌리엄스와 샤라포바는 2004년 윔블던, 2007년 호주오픈, 2012년 런던올림픽, 2013년 프랑스오픈, 2015년 호주오픈 결승에서 맞붙었다. 이 가운데 2004년 윔블던을 빼고는 모두 윌리엄스가 이겼다.강국진 기자