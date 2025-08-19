K팝 팬덤 밈으로 퍼진 ‘딜룰루’… 英 케임브리지 사전 등재

2025-08-19 30면

영국 케임브리지대 출판부가 만드는 영어 사전에 글로벌 K팝 팬들이 유행시킨 신조어가 대거 등재됐다.17일(현지시간) 영국 일간 가디언에 따르면 올해 케임브리지 사전에 ‘딜룰루’(delulu)와 ‘스키비디’(skibidi), ‘트래드와이프’(tradwife) 등이 새로 올라갔다. ‘딜룰루’는 ‘망상적’이라는 뜻을 가진 ‘딜루저널’(delusional)의 축약어로 “실제로 존재하지 않거나 사실이 아닌데 본인 선택으로 믿는 것”을 뜻한다. 이 단어는 K팝 팬들 사이에서 “내가 아이돌과 사귈 수 있다”는 망상을 조롱하는 말로 쓰이며 팬덤 밈으로 퍼졌다.‘스키비디’는 유튜브 애니메이션 ‘스키비디 토일렛’(skibidi toilet)에서 유래한 단어다. 사전은 이 단어를 “멋지거나(cool) 나쁘다(bad)는 뜻일 수 있으며, 아무 의미 없이 농담처럼 쓰이기도 하는 단어”라고 정의했다. ‘트래드와이프’는 여성 인플루언서들이 가정을 돌보는 전통적인 아내 역할을 강조하며 틱톡, 인스타그램 등 소셜미디어(SNS)에 공유하는 현상을 뜻한다.최영권 기자