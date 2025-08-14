HD현대, 외교장관·美대사대리와 조선 협력 모색

울산 조선소 둘러봐… 마스가 논의
이달 말 한미 정상회담이 예정된 가운데 HD현대가 한미 조선업 협력 프로젝트 ‘마스가’의 성공을 위해 주요 관계자들과 협력 방안을 논의했다.
HD현대는 울산 HD현대중공업 본사에서 조석 HD현대 부회장과 이상균 HD현대중공업 사장이 조현 외교부 장관과 조셉 윤 주한미국대사대리 등을 만나 한미 조선 협력 강화를 위한 방안을 논의했다고 13일 밝혔다.
방문단은 상선 건조 현장을 먼저 둘러본 뒤 특수선 야드로 이동해 차세대 이지스 구축함 2번함 ‘다산정약용함’에 대한 설명을 들었다. 이날 국회 외교통일위원회 소속 국회의원들도 조선소를 함께 방문해 마스가 프로젝트를 위한 제도적 지원 방안을 논의했다고 HD현대는 전했다.
조 장관은 “현장을 직접 보니 마스가 프로젝트의 성공을 확신하게 된다”며 “프로젝트가 원활하게 진척될 수 있도록 꼼꼼히 살필 것”이라고 말했다.
손지연 기자
2025-08-14 27면
