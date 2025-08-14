스타벅스, 김구 선생의 친필휘호 ‘붕정만리’ 기증

유공자 후손 지원 수익금 기부도

스타벅스코리아는 광복 80주년을 맞아 지난 11일 서울 중구 덕수궁 중명전에서 문화유산국민신탁에 백범 김구 선생의 친필휘호인 ‘붕정만리’(鵬程萬里) 전달식을 열었다고 13일 밝혔다.붕정만리는 상상의 새인 ‘붕’이 단숨에 9만리를 날아간다는 고사에서 유래한 말로 김구 선생이 꿈꾸던 ‘만리의 길’인 조국 독립의 염원이 담겼다.이번에 기증한 친필휘호는 스타벅스가 서울 중구 환구단점의 수익금으로 조성한 독립문화유산 보호기금으로 매입한 것이다. 스타벅스는 2015년부터 김구 선생을 비롯해 도산 안창호, 만해 한용운, 해공 신익희 선생 등 독립유공자의 친필휘호 12점을 확보, 기증해 왔다. 지난 4월엔 덕수궁 덕홍전에서 지금까지 기탁한 친필휘호를 공개하는 ‘유묵 별이 되어 빛나다 두 번째 빛’ 특별전을 연 바 있다.스타벅스는 8월 한 달간 독립문역점과 환구단점의 수익금 전액을 독립유공자 후손 지원 목적으로 특별 기부하기로 했다. 두 점포는 사회공헌 매장인 ‘커뮤니티 스토어’로, 상품당 300원씩 기금을 적립해 독립유공자 후손 장학금과 국가유산 보호 활동에 쓰고 있다. 기존에 해 오던 기금 조성 활동과는 별도로 수익금 전액을 기부하는 건 처음이다.박은서 기자