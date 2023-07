‘오펜하이머’ 성관계 중 힌두 경전 낭송하는 장면 논란에도 인도 흥행

▲ 알버트 아인슈타인과 함께 했던 젊은 시절의 로버트 오펜하이머 박사. 연도와 날짜, 장소 모두 알려지지 않은 사진이다. AFP 자료사진

▲ 최초의 원자폭탄 실험 두 달 뒤 미국 뉴멕시코주 사막 알라모고르도 근처에서 채취한 모래에서 방사선 잔존량을 측정하던 과학자들. 왼쪽부터 케네스 베인브리지 하버드대 교수, 조지프 호프먼(버팔로 뉴욕), 존 로버트 오펜하이머 로스앨라모스 원자폭탄 프로젝트 단장, LH 헴펠만 박사(세인트루이스 워싱턴 대학), RF 바처 교수(코넬대), VW 와이스코프(로체스터 대학), 리처드 W 도슨 박사(캘리포니아). AFP 자료사진

▲ 로버트 오펜하이머는 불발된 원자폭탄 미사일에 앉은 먼지 위에 힌두 경전 ‘바가바드 기타’의 한 구절 ‘나는 이제 죽음이요, 세상의 파괴자가 됐네’를 적어놓았다. 사진은 2015년 애리조나주 투슨에 있는 피마 영공 및 우주 박물관에 소장돼 있는 것을 촬영한 것. AFP 자료사진

크리스토퍼 놀런 감독의 영화 ‘오펜하이머’가 미국에서는 21일(현지시간) 개봉했고, 국내에서는 다음달 광복절 개봉을 앞두고 있는데 인도에서는 21일 개봉을 앞두고 특정 장면을 삭제해야 한다는 힌두교도들의 목소리가 있었다. ‘원자폭탄의 아버지’ 로버트 오펜하이머(1904~1967)가 연인과 성관계를 가진 뒤 힌두교 경전 중 하나인 ‘바가바드 기타’(거룩한 자의 노래)를 읽는 장면 때문이었다. 성스럽다고 할 수 없는 행위 중에 경전을 암송하는 장면이 자신들의 신성과 그에 대한 믿음을 해쳤다고 불편해 하는 인도인들이 적지 않을 것이란 이유였다.영화에서 진 태틀록(플로렌스 퓨)은 오펜하이머(킬리안 머피)와 성관계를 갖던 중 서가에 꽂혀 있던 ‘바가바드 기타’를 꺼내 읽어달라고 한다. 최초의 핵폭탄이 터졌을 때 ‘바가바드 기타’의 구절 “나는 이제 죽음이요, 세상의 파괴자가 되었도다”를 뇌까린 것으로 알려진 오펜하이머가 경전 구절을 낭송한다.그 뒤 둘은 다시 침대로 향한다.1945년 7월 16일 인류 최초의 원자폭탄 폭발 실험을 뉴멕시코주 사막에서 실시하기 이틀 전의 일로 영화에는 묘사된다. 일찍이 그는 고대 인도 언어인 산스크리트어를 번역할 수 있을 정도의 실력을 갖추고 있었다. 캘리포니아 버클리 캠퍼스에서 공부하면서도 자신이 기타(스승)로 불리길 바랐다. 2000년 된 바가바드 기타는 힌두교의 가장 위대한 신화 중 하나인 마하바라타의 일부인데 700편의 시가 실려 세계에서 가장 긴 시로도 꼽힌다.그런데 인류 최초의 원자폭탄 실험으로 역사를 바꾼 이론물리학자는 긴장과 초조함, 옳은 길인지 확신할 수 없는 순간 마음의 혼란을 다스리기 위해 성관계와 자신이 영어로 옮긴 힌두교 경전 구절을 암송하는 것이다.카이 버드와 마틴 J 셔윈이 2005년 펴낸 전기 ‘American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J Robert Oppenheimer’에 따르면 오펜하이머에게 산스크리트어를 가르친 사람은 아서 W 라이더였다. 오펜하이머가 이 대학 부교수로 부임했을 때는 스물다섯 살이었다. 그 뒤 수십년 동안 그는 미국의 이론물리학 학파를 만들고 이끌었다.공화당원이었고 “혀끝이 날카로운 성상 파괴자(관습 파괴자, iconoclast)는 오펜하이머를 단번에 사로잡았다. 오펜하이머는 라이더를 “정수(精髓)의 지성인”으로 “스토아주의자처럼 느끼고 생각하고 말한다”고 묘사했다. 오펜하이머의 부친은 섬유 수입업자였는데 라이더가 “가장 따듯한 영혼을 엿볼줄 아는 금욕주의를 지니고 있었다”고 말했다.라이더는 오펜하이머를 “삶을 비관하지만 구원과 저주를 가르는 것은 결국 인간의 행동이란 점을 믿는 드문 인물”이라고 봤다. 목요일 저녁마다 산스크리트어 개인 강습을 했다. 형제에게 편지를 써 “다시 배우는 기쁨을 만끽하고 있다”고 했고, 친구들은 그가 고대 인도어에 집착한다고 느꼈다.그를 학문의 길로 인도한 해롤드 F 처니스는 오펜하이머가 “신화와 암호 취향을 갖고 있었기 때문에 완전 말이 된다”고 생각했다.따라서 산스크리트어와 기타 얘기는 오펜하이머의 얘기를 풀어나가는 데 꼭 필요하며 핵심적이다. 인도 검열당국도 같은 결론을 내렸고, 동시에 개봉한 ‘바비’를 앞질러 올해 인도에서 개봉된 할리우드 영화 최고의 흥행 기록을 썼다.오펜하이머는 철학, 프랑스 문학, 영어, 역사 등 다양한 분야의 책을 섭렵했다는 것은 의심의 여지가 없다. 한때 건축을 공부하기도 했다. 고전 연구자, 시인, 화가로도 활동했다. “슬픔과 외로움을 주제로” 시를 썼고, TS 엘리엇의 “sparse existentialism”을 자신도 추구한다고 밝히기도 했다.처니스는 “오펜하이머는 어려운 것들을 좋아했다. 그에게는 거의 모든 것이 쉬웠기 때문에 진짜 관심을 끄는 것들은 정말 어려운 것들이었다”고 말했다.그는 언어에 천재적이었다. 그리스, 라틴, 프랑스, 독일 말을 익혔고 네덜란드어를 6주 만에 배웠다. 바가바드 기타를 읽는 데도 “그리 오래 걸리지 않았다”고 했다. 그는 이 경전이 “매우 쉽고도 아주 대단하다”며 친구들에게 “알려진 언어 가운데 가장 아름다운 철학적인 노래”라고 말하곤 했다. 그의 서가에는 라이더가 선물한 핑크빛 표지의 그 책이 꽂혀 있었고, 오펜하이머는 복사해 친구들에게 선물했다.1933년 부친이 그에게 크라이슬러 자동차를 선물했는데 오펜하이머는 가루다란 힌두 신화의 커다란 새 신 이름을 붙였다.왜 이렇게 오펜하이머는 기타와 카르마(운명과 지상의 소명) 언급에 집착했을까? 전기작가들은 추측하길 그가 20대 초반 윤리문화 재단과의 관계를 언급하며 “젊을적 배운 것에 대한 반항기에 자극 받은 것”이라고 적었다. 유대인의 후손으로서 합리주의와 휴머니즘 같은 진보적인 브랜드를 따랐던 복잡한 내면을 지닌 인물이기도 했다.오펜하이머만 힌두 텍스트를 존중했던 것은 아니었다. 헨리 데이비드 소로도 “우리 현대 세계, 왜소하고 사소해 보이는 우리 문학과 비교했을 때 바가바드 기타의 놀랄 만하고 코스모적인 철학”에 탄복한다고 적었다. 심지어 나치 이론가인 하인리히 히믈러도, 마하트마 간디도 이 경전에 빠져들었다. 오펜하이머가 존경했던 WB 예이츠와 엘리엇 두 시인도 마하바라타를 읽었다.첫 핵폭탄 실험 후 하늘에 오렌지색 버섯구름이 만들어지자 오펜하이머는 다시 기타를 떠올렸다. 그로부터 한달 뒤 일본 히로시마와 나카사키에 두 폭탄이 낙하돼 수만명을 끔찍한 죽음으로 몰아넣었다. 그는 1965년 NBC 다큐멘터리 제작진에게 “세상이 예전같지 않을 것이라는 점을 우리는 알고 있었다. 몇몇은 웃었고, 몇몇은 울었다. 대부분은 입을 다물었다”면서 “나는 힌두 경전 바가바드 기타의 한 구절을 떠올렸다. 비슈누는 왕자에게 의무를 다해야 한다고 설득하고 있다. 그래서 여러 팔을 이용해 왕자를 다독이며 ‘이제 나는 죽음이요, 세상의 파괴자가 됐네’라고 말한다. 이런 식이든 저런 식이든 그렇게 됐다고 본다”고 말했다.한 친구는 오펜하미어가 이렇게 말하는 것을 듣고 “성직자 같은 과장”을 한다고 느꼈다고 했다. 하지만 이 수수께끼 같은 과학자는 분명 경전에 막대한 영향을 받고 있었다. 크리스천 센튜리 편집자들이 자신의 철학에 가장 심오한 영향을 미친 책들을 공유해달라고 요청하자 오펜하이머는 보들레르의 ‘악의 꽃’을 첫째로 꼽고, 두 번째로 ‘바가바드 기타’를 들었다.임병선 선임기자