트럼프 기소 기다렸다는 듯 ‘밈’ 봇물…‘기소’ 철자 틀려 망신살

▲ 넷플릭스 드라마 ‘오렌지 이스 더 뉴 블랙’(Orange is the New Black)을 패러디해 만든 밈도 떠돈다. 이 이미지에서 트럼프 전 대통령은 마치 ‘머그샷’(범인 식별용 사진)을 찍힌 것처럼 수의(囚衣)처럼 보이는 오렌지색 옷을 입고 ‘오렌지 이스 더 뉴 인메이트’(Orange is the New Inmate, 오렌지는 새 수감자)라고 쓰인 팻말을 들고 있다.