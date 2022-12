북한 고체연료 로켓엔진시험 성공 발표, 전문가들은 “기술적 초기단계”

▲ 북한, 신형 고체ICBM용 엔진시험…김정은 “신형전략무기 출현기대”

(서울=연합뉴스) 북한이 고체연료를 사용하는 신형 대륙간탄도미사일(ICBM)을 개발하기 위한 것으로 보이는 고출력 로켓엔진 시험에 성공했다고 밝혔다.

조선중앙TV는 16일 “조선로동당 제8차대회가 제시한 국방력강화의 중요핵심목표들을 결사완수하려는 국방과학연구부문 과학자, 기술자들의 불굴의 의지와 완강한 노력이 실천적인 성과들로 이어지고 있는 가운데 또다시 12월 15일 전략적의의를 가지는 중대시험이 진행되였다”고 보도했다. [조선중앙TV 화면] 2022.12.16

