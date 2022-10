北, 2주만에 동해상 SRBM 도발..“호국훈련 반발”

▲ 북한, 어제 핵운용 장거리순항미사일 시험발사…김정은, 현지지도

(평양 조선중앙통신=연합뉴스) 북한 김정은 국무위원장이 12일 전술핵운용부대에 배치된 장거리전략순항미사일 시험발사를 현지에서 지도했다고 조선중앙통신이 13일 보도했다. 발사된 2기의 장거리전략순항미사일은 조선 서해 상공에 설정된 타원 및 8자형 비행궤도를 따라 1만234초를 비행해 2천㎞ 계선의 표적을 명중타격했다고 통신은 전했다. 2022.10.13

