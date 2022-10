BTS 전격 입대 결정… 맏형 진부터 군복 입는다

병역특례 없이 이르면 연내 입대

▲ 그룹 방탄소년단(BTS)의 멤버 진.

연합뉴스

그룹 방탄소년단(BTS)이 팀의 맏형 진(30)을 필두로 멤버 모두가 순서에 따라 군에 입대하기로 전격적으로 결정했다. 병역특례를 부여할지를 놓고 국회 논의와 정부 부처끼리의 조율이 필요한 상황이었는데 멤버들이 먼저 결단했다.소속사 빅히트뮤직은 17일 “진이 이달 말 입영 연기 취소를 신청하고 병무청의 입영 절차를 따를 예정”이라며 “다른 멤버들도 각자 계획에 따라 순차적으로 병역을 이행할 예정”이라고 공시했다. 진은 솔로 활동을 예고한 상황이라 입대 직전까지 팬들과의 만남을 이어 갈 것으로 보인다.2013년 데뷔한 BTS는 케이팝 가수 최초 미국 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫100’ 1위에 올랐고, 지금까지 ‘핫100’ 1위 곡과 ‘빌보드200’ 1위 앨범을 6개씩 기록했다.전 세계 대중음악에 끼친 영향력이 상당해 BTS에 병역특례를 적용해야 한다는 목소리가 커졌다. 현행 병역법은 예술·체육 분야 특기를 가진 사람으로서 문화체육관광부 장관이 추천한 사람을 예술·체육요원으로 편입할 수 있도록 규정한다. 하지만 시행령에 ‘대중문화’가 포함되지 않아 BTS는 대상이 될 수 없었다. 법 개정 필요성도 대두됐지만 국회 행보는 지지부진했고, 여러 기관에서 진행한 여론조사 결과도 대체로 찬반이 팽팽했다.2020년 개정된 병역법에 따라 입영이 연기된 상태였던 진은 지난 15일 부산아시아드주경기장에서 열린 단독 콘서트 ‘옛 투 컴 인 부산’(Yet To Come in BUSAN)에서 “우리에게 일단 잡혀 있는 콘서트는 이게 마지막”이라고 했다. 지난 6월 그룹 활동보다 솔로 위주로 음악 여정을 이어 가겠다고 밝히기도 했다. 이런 일련의 과정들은 ‘병역 의무’를 전제로 한 메시지였던 것으로 풀이된다.임병선 선임기자