[포토多이슈] 미사일 쏘고 홈커밍데이 한 김정은

▲ 북한 김정은, ‘김정일 모교’ 만경대혁명학원 방문 “더한 역경도 승리”

(평양 조선중앙통신=연합뉴스) 김정은 북한 국무위원장이 설립 75주년을 맞은 북한의 엘리트 교육기관 만경대혁명학원과 강반석혁명학원을 방문했다. 김 위원장은 12일 만경대혁명학원에서 열린 만경대혁명학원?강반석혁명학원 창립 75주년 기념행사에 참석해 기념연설을 했다고 조선중앙통신이 13일 보도했다. 2022.10.13

