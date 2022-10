[포토多이슈] 권위 내려놓고 모자 바꿔 쓴 김정은

▲ 북한 김정은, 당 창건일 온실농장 준공식 참석…“농촌발전 강력 추진”

북한 김정은, 당 창건일 온실농장 준공식 참석…“농촌발전 강력 추진”

(평양 조선중앙통신=연합뉴스) 김정은 북한 국무위원장이 노동당 창건일인 10일 함경남도 함주군 연포지구의 대규모 남새(채소)생산기지인 연포온실농장 준공식에 참석해 몸소 준공 테이프를 끊었다고 조선중앙통신이 11일 보도했다. 김 위원장이 김명식 해군사령관과 모자를 바꿔 쓰고 사진을 찍고 있는 모습. 2022.10.11

[국내에서만 사용가능. 재배포 금지. For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution] 연합뉴스