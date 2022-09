북한, 평양에 ‘락랑박물관’ 준공…“우수한 민족 역사 집약”

▲ 새로 건설된 ‘락랑박물관’ 돌아보는 북한 주민들

북한 노동당 기관지 노동신문은 29일 “우리 당의 민족문화유산 보호정책에 의해 락랑박물관이 훌륭히 일떠서 준공됐다”며 “28일 준공식이 진행됐다”라고 보도했다. 2022. 9. 29 평양 노동신문=뉴스1







