젊은 창작자 실험실 ‘두산아트랩 공연 2027’ 공모 28일까지

세줄 요약 두산아트센터, 젊은 창작자 공모 접수

40세 이하 대상, 장르·형식 제한 없는 실험

선정팀에 개발비·공간·홍보 등 지원

이미지 확대 지난 1월 서울 두산아트센터 스페이스111에서 공연한 두산아트랩 선정작 ‘공룡과 공룡동생’(백혜경 연출). 두산아트센터 제공

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두산아트센터가 공연·시각 예술 분야의 젊은 창작자를 지원하는 ‘두산아트랩(DOOSAN ART LAB) 공연 2027’ 공모 접수를 오는 5월 28일 오후 3시까지 진행한다.40세 이하 예술 창작자들이 참여하는 ‘두산아트랩’에서는 장르와 형식에 제한 없이 자유롭게 작품을 실험하고 자신만의 작업 방향, 예술적 관심사 등을 쇼케이스로 선보이면서 작품의 다음 단계로 도약할 발판을 마련할 수 있다.2010년부터 양손프로젝트, 이자람, 하림 등 총 120여개 팀이 다양한 장르의 작품을 선보였다. 올해 1~3월에 선보인 두산아트랩 ‘공룡과 공룡동생’의 백혜경(연극창작자)은 DAC 아티스트로 선정돼 두산아트센터와 인연을 이어갈 예정이다. 음이온의 ‘개기일식 기다리기’는 백남준아트센터 백남준미디어아트페스티벌, 세종문화회관 싱크 넥스트(Sync Next) 26 프로그램에 포함돼 하반기 공연을 준비 중이다. 박소영(구성·연출)의 ‘경계넘기: 신진순박소영박뽀또 Part.1’은 올해 서울문화재단 예술창작활동지원사업 연극 부문에 뽑히는 등 활동 영역을 확장하고 있다.두산아트랩에 선정되면 작품 개발비 1000만원, 발표 장소(두산아트센터 스페이스111), 연습실, 작품 개발 과정 피드백, 무대기술 및 홍보마케팅 등을 지원받을 수 있다. 티켓 가격은 1만원으로, 수익 전액은 참여 예술가들에게 전달된다.자세한 접수 방법은 두산아트센터 홈페이지(www.doosanartcenter.com)에서 확인할 수 있다.최여경 선임기자