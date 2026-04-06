장한나, 예술의전당 사장 임명…첫 음악인 출신 여성 사장 화제

이미지 확대 장한나 신임 예술의전당 사장. 문체부 제공

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세계적인 첼로 연주자이자 지휘자인 장한나(44)가 예술의전당 수장이 됐다.문화체육관광부는 예술의전당 사장에 장한나 지휘자를 임명한다고 6일 밝혔다. 1987년 개관 이래 첫 음악인 출신 여성 사장 임명이다. 장 신임사장은 이르면 이달 24일 임명장을 받고 3년 임기를 시작할 예정이다.장 신임 사장은 세계적 명성을 얻은 음악인이다. 1994년 11세 나이에 ‘제5회 로스트로포비치 국제첼로콩쿠르’에서 그랑프리를 수상했고, 베를린필하모닉, 뉴욕필하모닉, 런던심포니 등 세계 정상급 오케스트라와 협연했다. 2007년부터는 유럽과 북미를 중심으로 다양한 오케스트라를 지휘하며 국제적 교류망과 폭넓은 지휘 곡(레퍼토리)을 구축했다.지난해 11월에는 한국과학기술원 문화기술대학원 초빙특임교수로도 임명됐다.최휘영 문체부 장관은 “장한나 지휘자는 세계적 연주자와 지휘자로서 32년간 축적한 풍부한 현장 경험과 리더십, 세계적 음악 단체 및 음악인들과의 교류망을 토대로 공연예술 전반에 대한 깊은 이해와 통찰을 겸비하고 있다”며 “장한나 지휘자가 대한민국 기초예술 대표 플랫폼인 예술의전당의 새로운 예술적 비전을 제시하고, 도약을 이끌어 낼 것으로 기대한다”고 말했다.윤수경 기자