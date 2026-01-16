22일 국립국악원 ‘새해국악연’…국악원 4개 연주단 총출동

이미지 확대 국립국악원이 오는 22일 ‘새해국악연’을 열어 새해 정담과 덕담을 나눈다. 사진은 ‘아리랑대합창’ 무대.

이미지 확대 국립국악원이 오는 22일 ‘새해국악연’에서 선보이는 풍장무.

국립국악원이 오는 22일 서울 국악원 예악당에서 ‘새해국악연’을 연다.국악원 소속 4개 연주단 모두 출연해 아정하고 품격 있는 궁중음악과 궁중무용부터 흥겨운 연희와 춤, 국악관현악까지 다채로운 국악의 멋을 채웠다.늠름한 훈령무에 기품 있는 검무를 결합한 ‘일만 년의 기상’을 첫 무대로 선보이며 새해의 희망찬 기운을 전한다. 이어 아박무와 향발무, 무고 등 규모 있는 궁중무용을 엮은 ‘향아무락’을 올린다.태평한 새해를 기원하는 정악 합주 ‘보허자’, 우렁찬 태평소의 선율이 가득한 ‘호적풍류 협주곡’을 연주한 뒤 경기, 서도, 남도의 대표적인 민요를 엮은 ‘민요연곡’을 통해 화합을 노래한다.판굿에 등장하는 연희적인 요소를 중심으로 새롭게 춤으로 구성한 풍장무로 신명을 더하고, 이춘희 경기민요 명창과 함께 모든 출연진이 ‘아리랑’을 합창하며 희망찬 새해를 기념한다.총연출은 김충한 무용단 예술감독이 맡았다. 국립국악원 누리집(www.gugak.go.kr)이나 전화(02-580-3300)로 예매할 수 있다.최여경 선임기자