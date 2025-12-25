검은 손톱과 헤나 문신… 태양에 물든 ‘진짜 로저’

뮤지컬 ‘렌트’ 10번째 시즌… 주연배우 유태양

이미지 확대 뮤지컬 ‘렌트’에서 싱어송라이터 로저를 연기하는 유태양은 무대에서 실제 기타 연주를 하는 유일한 로저다. 지금껏 핸드싱크(손모양을 맞추는 연주)를 해 왔다는 제작사 관계자의 설명에 유태양은 “아무도 안 해서 더 하고 싶었다”고 했다.

신시컴퍼니 제공

2025-12-25 24면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

손가락 마디마디에 헤나 문신으로 알파벳을 하나씩 새겨 넣었다. A와 P, R, I, L. 공연에 들어가기 전에는 마치 의식을 치르듯 손톱에 검은색 매니큐어를 칠한다. ‘에이프릴’과 검은 손톱을 보면서 “이게 제게 큰 힘을 준다”는 유태양(28)은 “기타를 연주하고 싶은 마음이 더 생기고, 조금이라도 더 로저에 가까운 사람이 될 수 있을 것 같은 느낌이 든다”며 살짝 미소를 지었다.최근 서울 코엑스아티움에서 만난 유태양은 뮤지컬 ‘렌트’의 로저에 대해 “끊임없이 새로운 걸 알려주는 친구”라고 했다. 아이돌 그룹 SF9의 멤버인 그는 데뷔 5년 만인 2021년 ‘알타보이즈’로 처음 뮤지컬 무대에 섰다. 이후 ‘은밀하게 위대하게’, ‘드림하이’, ﻿‘블러디 러브’ 등 2~3개월마다 새로운 작품에 도전하며 연기 영역을 확장했다. ‘렌트’는 비교적 오랜 공백 뒤에 선택한 무대다.‘렌트’는 1996년 미국 오프브로드웨이에서 초연한 록 뮤지컬로 음악가이자 극작가인 조너선 라슨(1960~1996)의 자전적 이야기이기도 하다. 1990년대 뉴욕을 배경으로 음악가 로저, 다큐멘터리 감독 마크, 행위예술가 모린, 드래그퀸 엔젤, 대학강사 콜린 등 청춘들이 핍진한 삶 속에서 연인, 친구들과 함께 성장하는 청춘을 그렸다. 유태양이 연기하는 로저는 에이즈로 연인 에이프릴을 잃고 그 자신도 병에 걸려 자신을 스스로 고립시킨 채 죽음에 대한 두려움을 끌어안고 사는 인물이다.“52만 5600분의 귀한 시간들”이란 가사로 유명한 ‘시즌 오브 러브’(Seasons of Love)와 ‘원 송 글로리’(One Song Glory) 등 히트곡으로 무장한 작품은 국내에선 2000년에 초연했고 이번이 열 번째 시즌이다.유태양은 2023년에 엔젤을 연기한 배우 김호영의 추천으로 로저 오디션을 보고 선택도 받았지만, SF9 활동과 겹쳐 합류하지 못했다. “다음 시즌에 무조건 하겠다”는 마음으로 다시 도전해 결국 따냈다.“로저가 여기에 있는 이유를 관객들이 이해할 수 있게끔 하는 게 먼저”라는 생각에 해외 영상을 찾고 노트에 로저의 삶을 적어 내려갔다. 부모와의 관계, 연인을 떠나보낸 상실감, 음악을 하는 이유, 마크라는 친구에 대한 의미 등. 영상 속 로저의 손에서 언뜻 본 A와 P 문신에 대한 답도 찾았다. 지금 그의 손가락에 새겨진 알파벳이다. 해외협력 연출 앤디 세뇨르 주니어, 출연진과 속내를 털어놓으며 “나란 사람이 어떤 사람인지 다시 생각하는 계기가 됐다”고 했다.연습실에서 살다시피 하면서도 “항상 부족해 보이고 따라가기 벅찼다”고 떠올렸다. 매번 연습 영상을 찍어 분석하고 피드백을 받으며 고쳐나갔다. 초반엔 조금 어색하다는 관객들의 평가도 이제는 긍정적으로 바뀌고 있다. 관객에게 어떤 로저로 기억되고 싶은지 묻자 그는 잠시 생각에 잠기더니 입을 열었다. “지금은 관객들이 ‘유태양의 로저’를 한 번 더 보고 싶다, 자꾸 생각난다고 하면 좋겠어요. 노래와 연기 잘했어, 멋있어 이런 것도 좋지만 마음이 가는, 캐릭터를 이해하게 하는 뮤지컬 배우이고 싶습니다.” ‘렌트’는 코엑스아티움에서 내년 2월 22일까지 공연한다.최여경 선임기자