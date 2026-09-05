“막막함 크게 와닿아”…이영지, 남부 수해 복구에 5000만원 쾌척했다

세줄 요약 남부 수해 복구 위해 5000만원 기부

피해 현장 막막함 공감, 회복 응원

누적 기부액 1억8000만원으로 확대

이미지 확대 가수 이영지. 인스타그램 캡처

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가수 이영지가 경남 거제 등 남부 지역 수해 복구를 위해 5000만원을 기부한 사실이 알려졌다.5일 연예계에 따르면 희망브리지 전국재해구호협회는 가수 이영지가 경남 거제 등 남부 지역 수해 복구를 위해 5000만원을 기부했다고 밝혔다.기부금은 피해 지역의 복구와 이재민들의 일상 회복을 위해 사용할 예정이다.이영지는 “뉴스를 통해 피해 상황을 보며 현장의 막막함이 크게 와닿았다”며 “피해 복구 과정에 작은 보탬이 되길 바라며 하루빨리 복구될 수 있도록 마음을 모아 응원하겠다”고 전했다.이영지는 꾸준히 나눔을 실천하고 있다.그는 2022년 2000만원 기부를 시작으로 2023년 결식 우려 아동 지원에 1000만원, 같은 해 여름 수해 복구에 1억원을 기부했다. 이번 기부까지 더한 희망브리지 누적 기부액은 1억 8000만원이다.한편 이영지는 지난 2019년 엠넷 ‘고등래퍼 3’에서 우승하며 전국적으로 얼굴을 알렸고, 그해 11월 싱글 ‘암실’을 발표하며 가요계에 정식으로 데뷔했다.이후 ‘스몰 걸’(Small girl), ‘낫 쏘리’(NOT SORRY), ‘낮 밤’ 등의 곡을 발표하며 인기를 얻었다.특히 2022년 엠넷 ‘쇼미더머니 11’에선 우승까지 차지하며 래퍼로 명성을 높였다.이영지는 예능인으로도 활발히 활동하고 있으며 현재 방영 중인 tvN ‘우주떡집’에 출연 중이다.하승연 기자