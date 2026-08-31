“신민아 통장서 15년 동안 37억원 빠져나갔다…잘못 입금된 줄”[스타★Pick]

재단 관계자 글 재조명

“2009년부터 매달 거액 보내”

“환자 치료·아이들 위해 써달라”

이미지 확대 배우 신민아. 신민아 인스타그램 캡처

이미지 확대 신민아. 사회복지법인 한림화상재단 제공

이미지 확대 배우 신민아·김우빈 결혼식 에이엠엔터테인먼트는 지난 20일 서울 중구 신라호텔 다이너스티홀에서 열린 신민아와 김우빈의 웨딩 본식 사진을 22일 공개했다. 2025.12.22 에이엠엔터테인먼트 제공

세줄 요약 15년 넘게 이어진 신민아의 비공개 기부 재조명

재단 관계자 글로 37억원·누적 40억원 이상 알려짐

화상 환자·저소득층 아동 지원 선행과 소신 주목

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배우 신민아가 15년 넘게 이어 온 꾸준한 기부 선행이 다시 주목받고 있다.최근 각종 온라인 커뮤니티와 소셜미디어(SNS)에는 ‘신민아 통장에서 15년 동안 조용히 빠져나간 37억원’이라는 글이 확산됐다.이는 과거 재단 관계자가 작성했다는 글로 “처음엔 잘못 입금된 줄 알았다. 2009년부터 매달 거액이 찍히는데 알고 보니 신민아씨였다”는 내용이 담겼다.관계자는 신민아에 대해 “절대 알리지 말라며 화상 환자들 치료비랑 저소득층 아이들 공부방에 써 달라고 부탁했다. 그렇게 15년 동안 남몰래 기부한 돈만 37억원이 넘는다”면서 “정말 천사가 따로 없다”고 극찬했다.실제 신민아가 장기간 꾸준히 기부를 이어 온 사실은 여러 차례 알려졌다.2009년부터 지금까지 알려진 누적 기부 금액만 무려 40억원이 넘는다.신민아는 2025년 12월 배우 김우빈과 결혼식 당시에도 한림화상재단, 서울아산병원, 좋은벗들 등 여러 기관에 총 3억원을 기부했다.그는 최근 인터뷰에서 “예전에는 기부할 때 좋은 일은 숨어서 해야 한다는 생각이 있었는데, 그래도 영향력 있는 분들이 기부를 했을 때 많은 분이 더 많이 동참하게 된다고 하더라”면서 “조금 여유로운 사람들이 어렵고 힘든 상황에 있는 분들을 도와주는 게 맞다는 생각을 한다”고 밝혔다.이어 “기사가 났을 때 그냥 단 한 분이라도 좋은 생각을 가졌으면 좋겠다는 바람”이라고 덧붙였다.한편 신민아는 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘재혼 황후’에서 동대제국의 황후 나비에 역을 맡았다. 오는 11월 4일 공개가 확정됐다.이보희 기자