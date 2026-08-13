차 안에 무심코 뒀다가 ‘폭발’…폭염에 절대 두면 안 되는 물건들

세줄 요약 차량 내부 온도 급상승, 폭발·화재 위험 경고

보조배터리·라이터·스프레이 등 방치 금지

그늘 주차·가리개·환기 등 예방 수칙 제시

이미지 확대 기사의 이해를 돕기 위한 인공지능 생성 이미지

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

폭염이 이어지면서 차 안에 무심코 둔 보조 배터리가 폭발하는 사고까지 발생해 주의가 요구된다.지난달 대구의 한 초등학교에서는 주차된 차량 안에서 보조 배터리가 폭발하는 사고가 발생했다. 고온에 장시간 노출된 보조 배터리가 폭발하면서 그 충격으로 조수석 가죽에 큰 구멍이 뚫렸고, 좌석 내부까지 검게 그을렸다.이처럼 차량 내부 온도가 치솟는 폭염에는 평소 무심코 차에 두고 내리는 물건이 화재나 폭발의 원인이 될 수 있다.한국교통안전공단에 따르면 직사광선에 장시간 노출된 차량의 실내 온도는 최고 90도 안팎까지 올라갈 수 있다. 실제 여름철 차량 내부 온도를 측정한 실험에서는 40도에 육박했던 온도가 약 2시간 만에 80도를 넘어섰다.보조 배터리를 비롯해 스마트폰, 태블릿 PC, 무선 이어폰, 휴대용 선풍기 등 리튬 이온 배터리가 들어간 전자기기는 고온에 장시간 노출되면 배터리가 부풀거나 손상될 수 있어, 화재로 이어질 위험이 있다.일회용 라이터와 부탄가스, 각종 스프레이 제품 역시 차 안에 방치하지 않는 것이 좋다. 밀폐된 용기는 온도가 높아지면서 내부 압력이 상승해 파손되거나 폭발할 위험이 커질 수 있다.실제 2023년 전남 목포에서는 차량 안에 둔 라이터가 폭발해 탑승자가 2도 화상을 입는 사고가 발생하기도 했다.투명한 생수병이나 안경 등도 햇빛이 강하게 들어오는 곳에 장시간 두지 않는 것이 좋다. 특정 조건에서는 렌즈처럼 햇빛을 한 지점에 집중시켜 주변 물질의 온도를 높일 가능성이 있기 때문이다.야외 주차를 피하기 어렵다면 차량 내부 온도를 낮추기 위한 방법도 알아두는 것이 좋다. 가능하면 그늘진 곳을 찾아 주차하고 전면 유리에 햇빛 가리개를 설치하면 직사광선으로 인한 실내 온도 상승을 줄이는 데 도움이 된다.주차 방향을 선택할 수 있다면 면적이 넓은 앞유리보다 상대적으로 면적이 작은 뒷유리가 햇빛을 향하도록 주차하는 방법도 있다. 안전한 장소라면 창문을 1~2㎝가량 열어 뜨거운 공기가 빠져나갈 통로를 만드는 것도 도움이 된다.이미 뜨겁게 달궈진 차량에 탑승할 때는 에어컨부터 강하게 작동시키기보다 먼저 문과 창문을 열어 내부에 갇힌 열기를 충분히 빼내는 것이 효율적이다. 이후 창문을 닫고 에어컨을 작동시키면 실내 온도를 보다 빠르게 낮출 수 있다.폭염이 이어지는 시기에는 차량에서 내리기 전 보조 배터리와 스마트폰 등 배터리가 내장된 전자기기나 라이터, 부탄가스, 스프레이 등 고온에 취약한 물건이 남아 있지 않은지 확인하는 것이 좋다. 특히 장시간 야외에 주차할 경우 이들 물품은 반드시 차 밖으로 꺼내두는 것이 안전하다.김유민 기자