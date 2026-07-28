K-컬처 인기에 문화유산 활용 ‘디자인’ 출원 급증

상반기 디자인 출원 1년 전과 비교해 약 2배 증가

이미지 확대 문화유산을 활용한 뮷즈. 서울신문 DB

세줄 요약 문화유산 활용 디자인 출원 급증

올해 상반기 405건, 전년 대비 96% 증가

일부 심사·선정대회로 보호와 확산 추진

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전통 문양과 한글 등 문화유산이 ‘K-컬처’의 디자인 소재로 급부상하고 있다.28일 지식재산처(지재처)에 따르면 올해 상반기 문화유산을 활용한 디자인 출원이 405건으로 지난해 같은 기간(207건)보다 96%(198건) 증가했다고 밝혔다. 케이팝 데몬 헌터스와 국립박물관 ‘뮷즈’ 등 한국 전통문화를 활용한 K-콘텐츠와 상품이 인기를 얻으면서 디자인에 다양하게 활용하고 있다. 문화유산을 활용한 디자인 출원은 2023년 431건, 2024년 490건, 2025년 690건으로 연평균 27%의 증가세가 이어졌다.출원이 가장 많은 분야는 소형 장식품과 인쇄 관련 물품, 열쇠고리, 직물지, 가정용품 등의 순이다. 지재처는 대부분 유행에 민감하고 제품 수명이 짧은 물품이라는 점을 고려해 신속하게 권리를 부여하는 ‘일부 심사’ 대상으로 적용하고 있다.문화유산 활용 디자인의 핵심은 특정인이 독점이 아닌 전통을 새롭게 해석한 창작이라는 기준을 마련했다. 문화유산의 형상을 그대로 재현하거나 기존 형상을 단순 결합한 디자인은 등록이 어렵다.지재처는 문화유산 활용 디자인의 출원과 등록 확산을 위해 ‘2026년 제1회 문화유산 활용 디자인 선정대회’를 마련해 내달 5일까지 응모작을 공모한다. 문화유산을 소재로 활용해 올해 8월 현재 유효하게 등록·사용 중인 디자인이다. 디자인 등록권자가 응모할 수 있으며 소비자 등 제삼자도 추천이 가능하다.지식재산처 관계자는 “문화유산을 활용한 다양한 콘텐츠가 세계적으로 인기를 얻고 있다”며 “많은 시간과 노력을 들여 개발한 전통 디자인을 보호하기 위해서는 디자인권 출원이 중요하다”고 밝혔다.대전 박승기 기자