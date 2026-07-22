뉴진스, 4주년에 4인 ‘깜짝 영상’…“활동 계획 발표 예정”

팀 떠난 다니엘 “흐릿해도 빛은 항상 다시 찾아와”

이미지 확대 소속사 어도어에 따르면 그룹 뉴진스는 22일 새벽 공식 사회관계망서비스(SNS)와 유튜브 채널에 영상 ‘2026 서머 오브 뉴진스’를 게시했다. 왼쪽부터 뉴진스 멤버 혜인·하니·민지·해린. 어도어 제공

세줄 요약 4주년 맞아 4인 영상 공개, 복귀 신호

활동 중단 1년 4개월 만의 팀 콘텐츠

어도어, 세부 활동 계획 논의 후 발표

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그룹 뉴진스가 예고 없이 멤버 4명 전원이 등장하는 영상을 공개하며 본격적인 활동 재개를 예고했다. 팀 단위로 새로운 콘텐츠를 선보인 것은 지난해 3월 활동 중단을 선언한 지 1년 4개월 만이다.소속사 어도어에 따르면 뉴진스는 22일 새벽 공식 사회관계망서비스(SNS)와 유튜브 채널에 영상 ‘2026 서머 오브 뉴진스’를 게시했다. 사전 예고가 없었던 이번 영상에는 복귀 방식을 두고 논의를 이어오던 민지를 비롯해 하니·해린·혜인이 모습을 드러냈다. 네 멤버가 한 화면에 뭉친 것은 2024년 6월 일본 싱글 ‘슈퍼내추럴’ 이후 약 2년 만이다.뉴진스는 2024년 11월 민희진 전 어도어 대표의 해임을 계기로 전속계약 해지를 선언하고 독자 활동을 시도했다. 하지만 지난해 10월 법원의 전속계약 유효 판결 이후 활동을 잠정 중단했다. 이후 해린·혜인·하니가 차례로 어도어로 복귀했고, 이번 영상으로 민지까지 합류하면서 4인조 재편이 공식화됐다. 어도어 측은 “구체적인 활동 계획과 방식은 논의가 완전히 마무리된 뒤 발표할 예정”이라고 밝혔다.한편 팀을 떠난 멤버 다니엘은 이날 개인 SNS에 “인생은 가끔 흐릿해지지만, 빛은 항상 다시 찾아온다”라는 글을 올리며 근황을 전했다. 어도어는 지난해 12월 다니엘에게 전속계약 해지를 통보했으며 현재 소송을 진행 중이다.2022년 데뷔곡 ‘어텐션’으로 가요계에 등장한 뉴진스는 ‘하이프 보이’, ‘디토’, ‘OMG’, ‘슈퍼 샤이’ 등을 연달아 히트시키며 K팝 시장의 주류가 됐다. 미니 2집 ‘겟 업’으로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’ 1위에 오르는 등 세계적인 성과를 올리기도 했다.김임훈 기자