문화 [포토] ‘문화유산 조사’ 원통형 CT 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/life/2026/07/14/20260714800004 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-14 13:54 입력 2026-07-14 13:54 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 국립중앙박물관, 문화유산 조사용 원통형 CT 도입14일 서울 용산구 국립중앙박물관 보존과학센터에서 열린 문화유산 조사용 원통형 CT 언론 공개회에서 관계자가 장비에 관해 설명하고 있다. 2026.7.14 공동취재 이미지 확대 대형 불상 속까지 정밀하게…국립중앙박물관, 원통형 CT 도입국립중앙박물관은 문화유산 내부 구조를 정밀히 조사할 수 있는 세계 최대 수준의 원통형 컴퓨터단층촬영(CT) 기기를 도입했다고 14일 밝혔다. 사진은 원통형 CT 기기 모습. 2026.7.14 국립중앙박물관 제공 이미지 확대 대형 목조 불상 내부까지 한눈에14일 서울 용산구 국립중앙박물관 보존과학센터에서 열린 문화유산 조사용 원통형 CT 언론 공개회에서 관계자가 장비를 시연하고 있다. 2026.7.14 연합뉴스 이미지 확대 대형 불상 속까지 정밀하게…국립중앙박물관, 원통형 CT 도입국립중앙박물관은 문화유산 내부 구조를 정밀히 조사할 수 있는 세계 최대 수준의 원통형 컴퓨터단층촬영(CT) 기기를 도입했다고 14일 밝혔다. 사진은 원통형 CT 조사 모습. 2026.7.14 국립중앙박물관 제공 이미지 확대 문화유산 비파괴 조사 위한 원통형 CT14일 서울 용산구 국립중앙박물관 보존과학센터에서 열린 문화유산 조사용 원통형 CT 언론 공개회에서 관계자가 장비에 관해 설명하고 있다. 2026.7.14 공동취재 이미지 확대 국립중앙박물관, 문화유산 조사용 원통형 CT 도입14일 서울 용산구 국립중앙박물관 보존과학센터에서 열린 문화유산 조사용 원통형 CT 언론 공개회에서 관계자가 장비에 관해 설명하고 있다. 2026.7.14 공동취재 이미지 확대 대형 목조 불상 내부까지 한눈에14일 서울 용산구 국립중앙박물관 보존과학센터에서 열린 문화유산 조사용 원통형 CT 언론 공개회에서 관계자가 장비를 시연하고 있다. 2026.7.14 연합뉴스 14일 서울 용산구 국립중앙박물관 보존과학센터에서 열린 문화유산 조사용 원통형 CT 언론 공개회에서 관계자가 장비에 관해 설명하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 언론 공개회가 열린 장소는? 국립중앙박물관 국립과학관